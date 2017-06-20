Delhiwale: Where sleeping Mughals rest
15 Mughals ruled from Delhi. Here is a full list of where you can see their gravesdelhi Updated: Jun 20, 2017 12:51 IST
The Mughal dynasty gave 19 rulers to Hindustan. It was the fifth, Shah Jahan, who established his capital in Delhi. Many of us know only the famous Mughals such as Babur, Akbar and a few others. We give you the entire list of Delhi’s Mughal rulers, from Shah Jahan, the fifth Mughal, to Bahadur Shah Zafar, the last, including where you can go to see their graves.
Shah Jahan (Prince Khurram)1592-1666, r. 1627-1658, buried in Taj Mahal, Agra
Aurangzeb (Alamgir I)b. 1618, r. 1658-1707, buried in Khuldabad, Maharashtra
Azam Shah1653-1707, r. 1707, buried in Khuldabad
Shah Alam Bahadur Shah I (Muazzam) b. 1643, r. 1707-1712, buried in Moti Masjid, Mehrauli, Delhi.
Jahandar Shah (Muizuddin)b. 1661, r. 1712-1713, buried in Humayun’s Tomb, Delhi
Farrukhsiyarb. 1683, r. 1713-1719, buried in Humayun’s Tomb, Delhi
Rafi Ud-Darajat1699-1719, r. 1719, buried near the Sufi shrine of Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki in Mehrauli, Delhi
Shah Jahan II1696-1747, r. 1719, buried in the dargah of Kamal Khan Shahid in Agra
Muhammad Shah ‘Rangeela’ (Roshan Akhtar)b. 1702, r. 1719-1748, buried in the dargah of Hazrat Nizamuddin Auliya in Delhi
Ahmad Shah1727-1774, r. 1748-1754, buried in Humayun’s Tomb
Alamgir IIb. 1699, r. 1754-1759, buried in Humayun’s Tomb
Shah Jahan IIIb. 1711, r. 1759, buried in Mehrauli
Shah Alam II (Ali Gauhar)b. 1728, r. 1759-1806, buried in Mehrauli
Akbar Shah II (Muinuddin) b. 1760, r. 1806-1837, buried in Zafar Mahal, Mehrauli
Bahadur Shah Zafar (Abu Zafar) 1775-1862, r. 1837-1858, buried in Rangoon, Myanmar