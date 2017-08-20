Kalinga Utkal Express derailment: Railways cancel 3 trains, divert 6 others
The Haridwar-bound train came off the tracks in Uttar Pradesh’s Muzaffarnagar district on Saturday, killing more than 20 people and injuring scores more, as carriages slammed into each other, officials said.india Updated: Aug 20, 2017 01:21 IST
The derailment of the Puri-Haridwar Utkal Kalinga Express near Muzaffarnagar resulted in cancellation of three train services, including Ambala-Delhi- Ambala Intercity Express and Haridwar-Puri Utkal Kalinga Express, commencing journey on Sunday.
Apart from this, six other trains, which commenced journey on Saturday, have been diverted, the railway ministry said in a statement.
According to the ministry, the 14521/14522 Ambala-Delhi- Ambala Intercity Express, 18478 Haridwar-Puri Utkal Kalinga Express and the 14682 Jalandhar-New Delhi Intercity Express, which will commence journey on August 20, stood cancelled.
The 18238 Amritsar-Bilaspur Chhatisgarh Express has been diverted via Ambala- Panipat-New Delhi-Hazrat Nizamuddin, it said.
The 12904 Amritsar-Mumbai Central Golden Temple Mail has been diverted via Ambala-Panipat- New Delhi-Hazrat Nizamuddin.
The 14646 Jammu Tawi-Delhi Shalimar Express has been diverted via Ambala-Panipat-Delhi.
The 19326 Amritsar-Indore Express has been diverted via Ambala-Panipat-New Delhi- Hazrat Nizamuddin.
The 04402 Katra-Anand Vihar service has been diverted via Ambala-Panipat-Delhi and will be short terminated at Delhi.
The 24155 Allahabad-Udhampur Express has been terminated via Khurja-Delhi-Panipat-Ambala.
Meanwhile, the railways also issued following helpline numbers:
Delhi 01123962389/01123967332
New Delhi 01123342954/01123341074
Nizamuddin 01124239748
Ghaziabad 09412715210
Muzaffarnagar 0131-2433099
Moradabad 05912420324
Roorkee 09760534056
Haridwar 09760534054/01334227477/01334227479/01334227480
The railways has also issued following helpLine numbers in Jhansi Division:
Jhansi 0510-1072,2440787,2440790
Gwalior 0751-1072,2432797,2432849
Morena 07532-226392
Babina 0510,2740027
Lalitpur 05176-277283
Banda 05192-227543,227634
Dabra 07524-224433
Datia 9794825413 PTI ASG ENM KIS