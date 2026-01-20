Edit Profile
    India Bangladesh Relation: ইউনুস-রাজের বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবার ঘিরে বড় পদক্ষেপ দিল্লির!

    হাইকমিশনসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটের চারটি পোস্ট খোলা থাকবে এবং পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবে।

    Published on: Jan 20, 2026 10:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    নিরাপত্তার কারণে, ভারত, বাংলাদেশকে তার কূটনীতিকদের জন্য 'নন-ফ্যামিলি' পোস্টিং হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও প্রতিবেশী দেশে, ভারতের পাঁচটি কূটনৈতিক মিশনই পূর্ণ শক্তিতে কাজ চালিয়ে যাবে।

    ইউনুস-রাজের বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবার ঘিরে বড় পদক্ষেপ দিল্লির! (PTI)
    ইউনুস-রাজের বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবার ঘিরে বড় পদক্ষেপ দিল্লির! (PTI)

    নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে কূটনীতিক এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপটি বেশ কিছুদিন ধরেই পাইপলাইনে ছিল। আর তা ছিল কারণ বাংলাদেশে বিশেষত চরমপন্থী এবং উগ্রপন্থী উপাদানগুলির হুমকির কারণে। এক ব্যক্তি বলেন, 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও চারটি সহকারী হাইকমিশনের কূটনীতিকদের পরিবারকে ভারতে ফেরার পরামর্শ দিয়েছি। হাইকমিশন ও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটের চারটি পোস্ট খোলা থাকবে এবং পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবে।

    কূটনীতিকদের পরিবার কবে দেশে ফিরে আসবে সে বিষয়ে কোনও তথ্য স্পষ্ট করা হয়নি। নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশে কূটনীতিকদের সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি। ভারতীয় কূটনীতিকদের জন্য 'নন-ফ্যামিলি' পোস্টিং সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

    এদিকে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বর্তমানে সর্বকালের নিম্নস্তরে রয়েছে। সেখানে কূটনীতিকদের সন্তানদের না রাখার সম্পর্কিত ‘নো চিল্ডরেন পোস্টিং’ দেওয়া হয়েছে। তবে কূটনীতিকদের স্ত্রী বা স্বামীরা তাঁদের সঙ্গত দিতে পারবেন সেখানে, এমনই বন্দোবস্ত রয়েছে।

    মৌলবাদী ও চরমপন্থী শক্তির হুমকির কারণে বাংলাদেশে কর্মকর্তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাকিস্তানি উপাদানদের যে স্বাধীনতা দিয়েছে বাংলাদেশে তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। এমনই মত ঘটনার সঙ্গে ওয়াকিবহালদের।

    বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে বারবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করেছে - এই অভিযোগ ঢাকা প্রত্যাখ্যান করেছে। দিল্লি, ঢাকার শাসকদের বিরুদ্ধে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখার অভিযোগও করেছে। এর আগে, গত ২০২৪ সালের আগস্টে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সর্বকালের সর্বনিম্নে নেমে গেছে এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বিক্ষোভের পরে উভয় পক্ষই নয়াদিল্লি এবং ঢাকায় তাদের মিশনে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। গত মাসে চট্টগ্রামে ভারতীয় মিশনের বাইরে সহিংস বিক্ষোভ হয়। এরই মাঝে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রয়েছে বাংলাদেশের ভোট। সেই ভোটপর্বে বড়সড় জয় নিয়ে ক্ষমতা ফিরতে পারে তারেক রহমানের বিএনপি। এমনই আশা করা হচ্ছে। এর আগে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

