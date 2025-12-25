‘ধুরন্ধর’-এর জন্য 'ডন ৩' থেকে সরেননি রণবীর! লুকিয়ে রয়েছে বড় কারণ

‘ধুরন্ধর’-এর জন্য 'ডন ৩' থেকে সরেননি রণবীর! লুকিয়ে রয়েছে বড় কারণ
'ডন ৩' থেকে রণবীর সিংয়ের সরে যাওয়ার খবর সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। এই ছবিটি বেশ কিছুদিন ধরেই অপেক্ষা করছিল এবং ভক্তরা রণবীরকে এই চরিত্রে দেখার জন্য উত্তেজিত ছিলেন, কিন্তু শোনা যাচ্ছিল যে রণবীর এই ছবিতে থাকবেন না। এর আগে বলা হয়েছিল যে ‘ধুরন্ধর’ ছবির সাফল্যের পর রণবীর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু একটি নতুন আপডেট আসছে।
নতুন আপডেটটি কী?
ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটিকে নিয়ে চারপাশের ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা ভিন্ন গল্প। টানা তিনটি ব্যর্থতার পর রীতেশ সিধওয়ানি এবং ফারহান আখতার রণবীরকে 'ডন ৩' অফার করেছিলেন। সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে তাঁর ‘বৈজু বাওরা’ ছবি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা রণবীরের পাশে ছিলেন।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ‘ডন ৩’ হল সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ছবিতে রণবীরের অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে কেবল শাহরুখ খানই নয়, অমিতাভ বচ্চনের চরিত্রগুলির নানা স্তরেও অভিনয় করতে হবে। এটা যে কোনও অভিনেতার জন্য একটা স্বপ্নের চরিত্র। রণবীরের প্রতি ফারহানের বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, ফারহানই একমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা যে তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন যখন অন্যরা পিছিয়ে ছিল। এটা ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির আগেও ঘটেছিল।
আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে রণবীরের ছবিটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ধুরন্ধরের সাফল্যের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা কেবল নির্মাতাদের সঙ্গে কিছু মতবিরোধের কারণে হয়েছিল।
তবে, রণবীর বা নির্মাতারা কেউই এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি। তবে এর আগে, কিয়ারা আডবানি একটি সন্তানের জন্মের পরে এই ছবি থেকে সরে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে, এর পরে জানা গিয়েছে যে কৃতি শ্যানন এই ছবির অংশ হবেন।