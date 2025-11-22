Edit Profile
    Cancelled Local Trains in Howrah: ব্যান্ডেল, আরামবাগ, বর্ধমান-সহ হাওড়া থেকে ১১ লোকাল ট্রেন বাতিল! রইল পুরো তালিকা

    Published on: Nov 22, 2025 11:58 AM IST
    By Ayan Das
    কাজের জন্য রবিবার হাওড়া ডিভিশনে ১১টি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট এবং সিগন্যাল অ্যাড টেলিকমিউনিকেশন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় রবিবার ব্লক থাকবে। তার জেরে রবিবার হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল, হাওড়া-আরামবাগ লোকাল, হাওড়া-শেওড়াফুলি লোকাল-সহ ১১টি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া একটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে পূর্ব রেল। আর একটি ট্রেন ছাড়ার সময় পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে।

    কাজের জন্য রবিবার হাওড়া ডিভিশনে ১১টি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Railways)
    হাওড়া থেকে কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে?

    ১) ৩৭০৫৫ হাওড়া-শেওড়াফুলি লোকাল: হাওড়া থেকে সকাল ১১ টা ৫২ মিনিটে ছাড়ে।

    ২) ৩৭২৪৯ হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল: হাওড়া থেকে দুপুর ১ টা ২৫ মিনিটে ছাড়ে।

    ৩) ৩৭৩৬৩ হাওড়া-আরামবাগ লোকাল: হাওড়া থেকে বেলা ১২ টা ১৫ মিনিটে ছাড়ে।

    ৪) ৩৬৮২৩ হাওড়া-বর্ধমান লোকাল (ভায়া কর্ড): সকাল ১০ টা ১৭ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়ে।

    ব্যান্ডেল থেকে কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে?

    ১) ৩৭২৪৬ ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল: বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ে।

    ২) ৩৭৭৪৯ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল: বেলা ১২ টা ১৫ মিনিটে ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ে।

    আরামবাগ থেকে কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে?

    ১) ৩৭৩৬৪ আরামবাগ-হাওড়া লোকাল: দুপুর ২ টো ৫০ মিনিটে আরামবাগ থেকে ছাড়ে।

    ২) ৩৭৩৯৬ আরামবাগ-তারকেশ্বর লোকাল: দুপুর ৩ টে ৫২ মিনিটে আরামবাগ থেকে ছাড়ে।

    আর কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হয়েছে রবিবার?

    ১) ৩৬৮৩৪ বর্ধমান-হাওড়া লোকাল ট্রেন: সকাল ১০ টা ৫ মিনিটে বর্ধমান থেকে ছাড়ে।

    ২) ৩৭০৫৬ শেওড়াফুলি-হাওড়া লোকাল ট্রেন: বেলা ১২ টা ৩৫ মিনিটে শেওড়াফুলি থেকে ছাড়ে।

    ৩) ৩৭৭৪৮ কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল ট্রেন: দুপুর ১ টায় কাটোয়া থেকে ছাড়ে।

    ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে আর কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে?

    ১) ৩৭৩৬৫ হাওড়া-আরামবাগ লোকাল তারকেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত যাবে।

    ২) ৫৩০০৯ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার: কাটোয়া থেকে বেলা ১২ টার পরিবর্তে বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে।

