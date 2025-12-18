Edit Profile
    35 Bangladeshis Captured: বাংলাদেশি নৌবাহিনীর উস্কানিক পরপরই ধরা পড়ল ৩৫ অনুপ্রবেশকারী

    ভারতীয় জলসীমায় ধরা পড়ল ৩৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৬ ডিসেম্বর গভীর সমুদ্রে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী দুই বাংলাদেশি ট্রলারকে বাজেয়াপ্ত করে এবং তাতে থাকা ৩৫ বাংলাদেশিকে ধরে।

    Published on: Dec 18, 2025 8:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সম্প্রতি ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করে ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলারকে উলটে দিয়েছিল বাংলাদেশি নৌবাহিনীর জাহাজ। সেই ঘটনায় ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ৩। আর সেই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতীয় জলসীমায় ধরা পড়ল ৩৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৬ ডিসেম্বর গভীর সমুদ্রে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী দুই বাংলাদেশি ট্রলারকে বাজেয়াপ্ত করে এবং তাতে থাকা ৩৫ বাংলাদেশিকে ধরে।

    ভারতীয় জলসীমায় ধরা পড়ল ৩৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।
    ভারতীয় জলসীমায় ধরা পড়ল ৩৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।

    বাজেয়াপ্ত দুই বাংলাদেশি ট্রলারের নাম - 'সাবিনা–১', 'রুপালি সুলতানা'। এর মধ্যে সাবিনা-১ ট্রলারে ছিলেন ১১ বাংলাদেশি, রুপালি সুলতানা নামক ট্রলারে ছিলেন ২৪ বাংলাদেশি। এই সব অনুপ্রবেশকারীদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জে নিয়ে আসা হয়। সেখানে উপকূল থানার পুলিশের হাতে ট্রলার ও অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের তুলে দেওয়া হয়। এর আগে গত নভেম্বর মাসেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশের ২৯ জনকে আটক করা হয়েছিল ‘এফবি আমিনা গণি’ নামক একটি ট্রলার থেকে।

    এদিকে গত ১৫ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা নাগাদ ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে ভারতের মাছ ধরার ট্রলারকে ধাক্কা মারার অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশি নৌবাহিনীর জাহাজের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার সময় পারমিতা-১১ নামের ওই ট্রলারটিতে মোট ১৬ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। পাশে থাকা এক ট্রলার তাঁদের মধ্যে ১১ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে। পরে ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়, ৩ জন এখনও নিখোঁজ। ট্রলারটি ১৩ ডিসেম্বর নামখানা থেকে মাছ ধরতে সমুদ্রে রওনা দিয়েছিল। জানা যায়, ভোরে সমুদ্রে কুয়াশা এবং আধো অন্ধকার ছিল। সেই অবস্থাতেই ভারতীয় ট্রলারকে ধাক্কা মারে বাংলাদেশি জাহাজ। ভারতীয় মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে আলো নিবিয়ে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকেছিল বাংলাদেশি নৌসেনার জাহাজ। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ।

    এর আগে ডিসেম্বরের শুরুতেই বাংলাদেশের জেলে থাকা ৪৭ জন মৎস্যজীবী ফেরেন দেশে। ভারতের জেলে থাকা ৩৭ বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে ফেরানো হয়েছিল তাদের দেশে। ‘এফবি মা মঙ্গলচণ্ডী-৩৮’, ‘এফবি ঝড়’ এবং ‘এফবি পারমিতা’ নামক তিনটি ট্রলারও ফিরিয়ে দেওয়া হয় ভারতে। এই তিন ট্রলারে থাকা ৪৮ জন ভারতীয়র মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয় বিচারাধীন অবস্থায়। বাকিরা ফিরে আসেন ভারতে। মৃত মৎস্যজীবীর নাম বাবুল দাস। হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম গঙ্গাধরপুরের বাসিন্দা বাবুল জন্মগতভাবে মূক ও বধির ছিলেন। জুলাই মাসে ‘এফবি মঙ্গলচণ্ডী-৩৮’ ট্রলারে চেপে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। পরে নভেম্বর পরিবারের কাছে বাংলাদেশ থেকে খবর আসে, জেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বাবুলের। যদিও পরিবার অভিযোগ করে, জেলের ভিতরে অত্যাচার করে দাদাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

