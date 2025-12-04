Edit Profile
    Bangladeshi Terrorists Life Imprisonment: ভারতে হামলার ছক! ২ বাংলাদেশিসহ ৫ JMB জঙ্গিকে যাবজ্জীবনের সাজা

    সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গিরা হল - মহম্মদ রুবেল, জাহিরুল ইসলাম, মহম্মদ শহিদুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন এবং মৌলানা ইউসুফ শেখ। ধৃতদের মধ্যে আনোয়ার এবং জবিরুল বাংলাদেশি। এই জঙ্গিরা উত্তর ২৪ পরগনায় সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। 

    Published on: Dec 04, 2025 8:02 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    নাশকতা যোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হল পাঁচজন জেএমবি জঙ্গিকে। সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গিরা হল - মহম্মদ রুবেল, জাহিরুল ইসলাম, মহম্মদ শহিদুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন এবং মৌলানা ইউসুফ শেখ। ২০১৬ সালে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গ্রেফতার করেছিল এই জঙ্গিদের। মামলা চলাকালীন আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেয় এই পাঁচ জঙ্গি। এই আবহে বিচারক রোহন সিংহ পাঁচ জঙ্গির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। ৯ বছর ধরে চলা মামলায় গতকাল এই রায় দেওয়া হয়।

    এই পাঁচজনকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। বনগাঁ, বসিরহাট, অসম থেকে এদের ধরা হয়েছিল। সাজাপ্রাপ্ত পাঁচ জঙ্গির মধ্যে তিনজন বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে আনোয়ার এবং জবিরুল বাংলাদেশি। এই জঙ্গিরা উত্তর ২৪ পরগনায় সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। এই জঙ্গিরা একাধিক নাশকতার ছক কষেছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। আদালতে সেই সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়। জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গায় হামলার পরিকল্পনা করছিল এই জঙ্গিরা।

    এই পাঁচ জেএমবি জঙ্গির বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়াল চলাকালীন ১৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সব সাক্ষ্য এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে ওই পাঁচ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে নগর দায়রা আদালত। এই আবহে বুধবার তাঁদের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক রোহন সিংহ। বাংলাদেশি জঙ্গি আনোয়ার এবং জবিরুলের বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিক আইনেও মামলা রুজু হয়েছিল। সেই ধারাতেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে দুই বাংলাদেশি জঙ্গিকে। এদিকে এই পাঁচ জঙ্গিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করার পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে বলা হয়েছে। এই জরিমানা না দিলে আরও তিন মাস অতিরিক্ত কারাগারে থাকতে হবে দোষীদের।

