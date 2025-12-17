সামনে জাতীয় গেমসের টিকিট! চুঁচুড়ায় চলছে পুরুষ জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ

হুগলির চুঁচুড়ায় শুরু হল ৫৪ তম সিনিয়র পুরুষ জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সেই টুর্নামেন্ট। দেশের সেরা হ্যান্ডবল খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন। হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন এই চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করেছে। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং উৎসাহী ক্রীড়া সংস্কৃতির সঙ্গে চুঁচুড়া একটি অবিস্মরণীয় জাতীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে প্রস্তুত।
অত্যাধুনিক নেতাজি সুভাষ স্পোর্টস এরিনায় মোট চারটি চ্যাম্পিয়নশিপ কোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, সার্ভিসেস এবং বোর্ড থেকে আসা দলগুলো আটটি পুলে বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রতিটি পুলের শীর্ষ দুটি দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে, তার পরে নকআউট-পর্ব শুরু হবে। এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, কারণ এই চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ আটটি দল মেঘালয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আসন্ন জাতীয় গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। এছাড়াও, এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্স বিবেচনা করা হবে।
আর সেই টুর্নামেন্ট নিয়ে হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ার মহাসচিব আনন্দেশ্বর পাণ্ডে বলেন, ‘আমি খুব খুশি যে আমরা এত সুন্দর একটি ভেন্যুতে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি।’ চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ‘এটি গর্বের মুহূর্ত যে এখানে এত বড় একটি স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হচ্ছে।’ সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত একইসুরে বলেন যে এই চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা এই অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং তিনি অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।
News/Bengal/সামনে জাতীয় গেমসের টিকিট! চুঁচুড়ায় চলছে পুরুষ জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ