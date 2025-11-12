ইস্কন ভক্তদের ভোটার তালিকা নিয়ে হুলস্থুল! ৬০ ভোটারের ‘বাবা’ এক, বিতর্ক মায়াপুরে

হিন্দু সনাতন মতে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর অনেক ভক্ত সংসার ত্যাগ করেন। তাঁরা তখন তাঁদের ‘গুরু মহারাজ’কেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে অনেকেই নিজের পরিচয়পত্রে ‘গুরু মহারাজ’-এর নাম ‘পিতা’ হিসেবে লিখে থাকেন। মায়াপুরে জয়পতাকাস্বামী দাস সেই ‘গুরু মহারাজ’, যাঁর শিষ্য সংখ্যা হাজারের উপরে।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে রাজ্যজুড়ে যখন নানা ঘটনা ও বিতর্ক চলছে, ঠিক সেই সময় নদিয়ার মায়াপুরে ঘটেছে এক অভাবনীয় কাণ্ড। জানা গেছে, মায়াপুরের একটি এলাকার অন্তত ৬০ জন ভোটারের বাবার নাম এক, জয়পতাকাস্বামী দাস। কীভাবে এত জনের বাবার নাম এক হতে পারে, সেই প্রশ্নেই এখন সরগরম প্রশাসন থেকে রাজনীতি পর্যন্ত।
বিতর্কের সূত্রপাত নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৭ নম্বর এলাকার ১০ নম্বর অংশে। এখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে রয়েছে বহু ইসকন ভক্তের ভোটার তালিকা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় দেখা যায়, এই এলাকার অনেক ভক্তই ‘পিতা’র ঘরে লিখেছেন জয়পতাকাস্বামী দাসের নাম। আর সম্পর্কের স্থানে উল্লেখ করেছেন ‘পিতা’। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি তেমন নজরে না পড়লেও, এবার ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় ঘটনাটি সামনে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে কি না।
ইসকনের ভক্তদের একাংশ এই ঘটনাকে ভুল নয়, বরং ধর্মীয় প্রথা হিসেবে দেখছেন। ইসকনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, হিন্দু সনাতন মতে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর অনেক ভক্ত সংসার ত্যাগ করেন। তাঁরা তখন তাঁদের ‘গুরু মহারাজ’কেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে অনেকেই নিজের পরিচয়পত্রে ‘গুরু মহারাজ’-এর নাম ‘পিতা’ হিসেবে লিখে থাকেন। মায়াপুরে জয়পতাকাস্বামী দাস সেই ‘গুরু মহারাজ’, যাঁর শিষ্য সংখ্যা হাজারের উপরে। ফলে অনেক ভক্তের পরিচয়পত্রেই তাঁর নাম বাবার স্থানে লেখা থাকাটাই ধর্মীয় অনুশাসনের অংশ বলে দাবি তাঁদের।
তবে প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি কতটা গ্রহণযোগ্য? রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী ‘গুরু মহারাজ’কে ‘পিতা’ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যদি তা ধর্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগীও জানিয়েছেন, যে কোনও সম্পর্ক লেখা যেতে পারে। এই বিষয়ে শুনানি হবে, তবে আপাতত কোনও সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, ওই ৬০ জন ভক্তের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা খুবই কম।
অন্যদিকে, ইসকনের তরফে মুখ খুলতে চাননি কেউ। সংগঠনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিকগৌরাঙ্গ দাস শুধু বলেন, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) খতিয়ে দেখেই বিষয়টি জানবেন। কমিশন যা প্রয়োজন মনে করবে, সেটাই করবে। তবুও এই ঘটনায় স্থানীয় রাজনীতিতে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে। নদিয়ার রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, এক বুথে যদি এত জনের বাবার নাম একই থাকে, তবে তা প্রশাসনিক নথির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করবে না তো? যদিও প্রশাসন আপাতত এটিকে কোনও ভুল তথ্য হিসেবে নয়, বরং একটি ধর্মীয় প্রথার ফল হিসেবেই দেখছে। এখন দেখা যাক, নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়।