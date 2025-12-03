Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাথরুমের সামনে পড়ে সদ্যোজাত! রাতভর পাহারা দিল সারমেয়র দল, সকাল হতেই...

    শিশুটির চারপাশ ঘিরে কয়েকটি সারমেয় সারা রাত ধরে পাহারা দিয়ে রেখেছিল।

    Published on: Dec 03, 2025 2:23 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভোরের আলো ফোটার আগে, শীতের রাতের শেষ প্রহরে নিস্তব্ধ সময়। নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জের বাসিন্দারা ঘুমিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ই এক সদ্যোজাতকে পড়ে থাকতে দেখা গেল রেল কলোনির বাথরুমের দরজার সামনে। আর তাকে পাহারা দিচ্ছে পথের সারমেয়রা। যা দেখে চমকে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

    বাথরুমের সামনে পড়ে সদ্যোজাত! (সৌজন্যে টুইটার )
    বাথরুমের সামনে পড়ে সদ্যোজাত! (সৌজন্যে টুইটার )

    জানা গেছে, শিশুটির বয়স ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। জন্মের পর রক্ত দাগ তখনও শুকায়নি। গায়ে কোনও চাদর নেই, কোনও চিরকুট নেই, কাছাকাছি কেউ নেই। তবু সে একা ছিল না। শিশুটির চারপাশ ঘিরে কয়েকটি সারমেয় সারা রাত ধরে পাহারা দিয়ে রেখেছিল। প্রতিদিন যাদের লোকজন ধাওয়া করে তাড়ায়, সেই ভবঘুরে সারমেয়রা একেবারে নিখুঁত একটি বৃত্ত তৈরি করে সদ্যোজাতকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘেউ ঘেউ নয়, ছোটাছুটি নয়, শুধু নীরব পাহারা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, রাতভর সারমেয়রা কাউকেই শিশুটির ধারে পাশে ঘেঁষতে দেয়নি। তবে ভোরের আলো ফুটলেই সারমেয়রা সরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা শুক্লা মণ্ডল বলেন, ‘ঘুম ভেঙে আমরা যা দেখেছি, তাতে এখনও গা শিউরে উঠছে।’ তিনি সবার আগে ওই শিশুটিকে দেখেন। তিনি বলেন, ‘সারমেয়দের আচরণ আক্রমণাত্মক ছিল না। তারা যেন সতর্কতা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন বুঝতে পারছিল এই শিশুটি বাঁচার জন্য লড়াই করছে।’ আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ পাল ভোরের আগে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনেছিলেন। তিনি বলেন, ‘ভেবেছিলাম আশপাশের কোনও বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা আছে। কিন্তু কখনও কল্পনা করিনি বাইরে এক সদ্যোজাত পড়ে আছে, আর তাকে পাহারা দিচ্ছে সারমেয়রা। তারা ঠিক প্রহরীর মতো আচরণ করছিল।’

    অবশেষে শুক্লা শিশুটির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে সারমেয়রা নীরবে চলে যায়। তিনি নিজের ওড়না দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরেন এবং প্রতিবেশীদের ডাকেন। তড়িঘড়ি করে শিশুটিকে প্রথমে মহেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখান থেকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকেরা পরে জানান, শিশুটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। মাথার রক্ত সম্ভবত জন্মদাগ থেকেই এবং সবকিছু দেখে মনে হয়েছে, জন্মের পরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। পুলিশের ধারণা, কলোনিরই কেউ রাতের অন্ধকারে শিশুটিকে সেখানে রেখে গেছে। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ থানার পুলিশ ও চাইল্ড হেল্প কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে এবং শিশুটির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য প্রক্রিয়া চালু করেছে। তবু প্রশাসনিক তৎপরতার আড়ালেও শহরের মানুষের চোখে বারবার ফুটে উঠছে সেই রাতের দৃশ্য। প্রশিক্ষণহীন, অবহেলিত সেই সারমেয়গুলো অদ্ভুত এক মানবিকতা দেখিয়েছে। স্থানীয় এক রেলকর্মী বলেন, ‘এরা সেই সারমেয়, যাদের নিয়ে আমরা অভিযোগ করি। কিন্তু তারা সেই মানুষের চেয়ে বেশি মানবতা দেখিয়েছে, যে এই শিশুটিকে ফেলে গেছে।’

    News/Bengal/বাথরুমের সামনে পড়ে সদ্যোজাত! রাতভর পাহারা দিল সারমেয়র দল, সকাল হতেই...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes