SSC-র প্রায় ২৬,০০০ জনও তো অনেকদিন চাকরি করছিলেন! প্রাথমিক রায়ের পরে বললেন অভিজিৎ

তিনি এখন আর বিচারপতি নন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক মামলার রায়ের দিন যে ব্যক্তির নামটা নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা হল, তিনি সম্ভবত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরে প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ জানান, ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) মামলায় প্রায় ২৬,০০০ জনের চাকরি গিয়েছে। সেই প্রার্থীরাও তো দীর্ঘদিন ধরেই চাকরি করছিলেন। তাহলে সেই রায়টা ভুল ছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ।
যদিও প্রাক্তন বিচারপতি এটাও জানিয়েছেন যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নিজস্ব অধিকার এবং ক্ষমতা আছে। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিদের যেটা ভালো মনে হয়েছে, তাঁরা সেটা করেছেন। সেটা নিয়ে তিনি বেশি কিছু বলতে চান। তিনি যখন বিচারপতি হিসেবে ৩২,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেটা মনে হয়েছিল, সেটা বলেছিলেন।
আসলে আজ হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, একলপ্তে ৩২,০০০ শিক্ষকের চাকরি চলে গেলে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। সমস্যায় পড়বে তাঁদের পরিবার। একলপ্তে সব প্রার্থীর চাকরি বাতিল করে দেওয়া হলে প্রত্যেকের গায়ে কলঙ্কের কালি লেগে যাবে। যখন চাকরি করছিলেন, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেনি। কয়েকজন অসফল পরীক্ষার্থীর জন্য পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া ক্ষতি করা উচিত নয়।
