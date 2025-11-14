নভেম্বরের শেষেই উত্তরে অভিষেক, SIR ঘিরে ফের রাস্তায় তৃণমূলের সেনাপতি

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই ফের ময়দানে নামছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে খবর, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো বাকি হলেও ২৪ নভেম্বর কোচবিহার থেকেই তাঁর নতুন কর্মসূচির সূচনা হতে চলেছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার উত্তাপের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে ক্যাম্প পরিদর্শন ও জনসভা এই নিয়েই প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল শিবির। কোচবিহারের রাস্তায় সে দিন অভিষেককে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।
বিধানসভা নির্বাচনের আর দেরি নেই। কিন্তু তার আগেই রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। ফর্ম বিলির প্রথম দিন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেককে রাস্তায় নেমে বিরোধিতার সুর তুলতে দেখা গিয়েছে। তৃণমূল বারবার স্পষ্ট করেছে, একজন বৈধ ভোটারও যেন তালিকা থেকে বাদ পড়ে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবেন। মূল পর্বে প্রবেশ করতেই অভিষেকের ফের পথে নামা যে সেই রাজনৈতিক অবস্থানকেই আরও তীব্র করবে, তা নিশ্চিত।
এদিকে গত লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শক্ত ঘাঁটিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। তাতে সংগঠনের মনোবল চাঙ্গা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু তারপর থেকেই উত্তরবঙ্গ নতুন নতুন উত্তাপে দগ্ধ। এসআইআর শুরু হওয়ার আগে বহু পরিবারে গিয়ে পৌঁছেছিল এনআরসির নোটিস। তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক ধোঁয়াশা ও আতঙ্ক। এরপর ডুয়ার্সের ভয়াবহ বন্যা রাজ্যজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে মমতার মাঠে নামা এবং তৃণমূলের লাগাতার হেমন্ত-মেঘালয়ের বিজেপি নেতৃত্বকে নিশানা করা উত্তরবঙ্গের রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে।
এরই মাঝে এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় মৃত্যুর ঘটনাগুলি নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্র তৈরি করেছে। বিরোধীদের দিকে সুর চড়িয়ে তৃণমূল অভিযোগ তুলেছে, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে গণতন্ত্রকে আঘাত করার চেষ্টা চলছে। এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রের নোটবন্দি সিদ্ধান্ত টেনে অভিষেক সম্প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন যে, নোটবন্দির পর ৩০৩ থেকে বিজেপি নেমেছিল ২৪০-এ। এবার ভোটবন্দির ফলে ২৪০-ও থাকবে না, নেমে যাবে ১০০ তে। এই উত্তপ্ত আবহেই উত্তরবঙ্গের জনসভা থেকে অভিষেক কী বলেন, তা এখন রাজ্য রাজনীতিতে বড় কৌতূহল তৈরি করেছে।
