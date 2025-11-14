Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৩৪ লক্ষ মৃত ভোটারের তথ্য দিয়েছে আধার, সংসদে পুরনো দাবি তুলে নতুন বিতর্কে কর্তৃপক্ষ

    মৃতদের তথ্য ছাড়াও ১৩ লক্ষ মানুষের কোনও আধার নেই, এমন তালিকাও তাদের কাছে রয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এই তথ্য বিশেষভাবে কাজে লাগবে।

    Published on: Nov 14, 2025 10:35 AM IST
    By Md Aslam Hossain
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে তাপমাত্রা আবারও চড়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে আধার কর্তৃপক্ষের (ইউআইডিএআই) অধিকর্তা শুভদীপ চৌধুরীর বৈঠকের পরেই নতুন তথ্য সামনে আসে। শুভদীপ জানান, পশ্চিমবঙ্গের ৩৩-৩৪ লক্ষ মৃত ব্যক্তির আধার নম্বর ইতিমধ্যেই কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছে ইউআইডিএআই। আর সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই পুরনো সংসদীয় নথি ঘেঁটে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। সমান তালে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপিও।

    ৩৪ লক্ষ মৃত ভোটারের তথ্য দিয়েছে আধার, সংসদে পুরনো দাবি তুলে নতুন বিতর্কে কর্তৃপক্ষ
    ৩৪ লক্ষ মৃত ভোটারের তথ্য দিয়েছে আধার, সংসদে পুরনো দাবি তুলে নতুন বিতর্কে কর্তৃপক্ষ

    আরও পড়ুন: কাকদ্বীপে ভুয়ো ভোটার কার্ড, নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট

    তৃণমূলের দাবির কেন্দ্রবিন্দু একটি সংসদীয় জবাব। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে আধার সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন তোলেন রাজ্যসভায়। তার উত্তরে ইউআইডিএআই ২০১৭ সালের একটি চিঠি উল্লেখ করে জানায়, তারা কোনও রাজ্যভিত্তিক বা বছরভিত্তিক তথ্য রাখে না। বিশেষত কোন আধার কখন নিষ্ক্রিয় হয়েছে, বা কোন ব্যক্তির তথ্য আপডেট হয়নি, তা তারা সংরক্ষণ করে না। তৃণমূল প্রশ্ন তুলছে, যখন নিজে থেকেই সংসদে জানিয়েছিল যে এমন তথ্য তাদের কাছে নেই, তখন কী ভাবে তারা এখন মৃতদের আধার নম্বর শনাক্ত করে কমিশনকে দিচ্ছে? শাসকদলের অভিযোগ, এই পথ ধরে ‘বৈধ ভোটারদের’ নাম বাদ দেওয়ার রাজনৈতিক কৌশল তৈরি হচ্ছে, যা বিহারের খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে, এসআইআর চালুর পর বহু জীবিত মানুষের নাম ‘মৃত’ বিভাগে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, পরে যাদের ফের নানা প্রমাণ দিয়ে নাম তুলতে হয়।

    কমিশনের তরফে অবশ্য স্পষ্ট জানানো হয়েছে, খসড়া তালিকা থেকে ভূতুড়ে ভোটার বাদ দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বুথ-লেভেল অফিসারদের, যাতে কোনওভাবেই মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় না থাকে। তালিকাকে পরিশুদ্ধ করার স্বার্থে মৃতদের আধার তথ্য ‘ক্রস ভেরিফিকেশন’-এ কাজে লাগবে বলেই কমিশনের বক্তব্য। ইউআইডিএআই কমিশনকে আরও জানিয়েছে, মৃতদের তথ্য ছাড়াও ১৩ লক্ষ মানুষের কোনও আধার নেই, এমন তালিকাও তাদের কাছে রয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এই তথ্য বিশেষভাবে কাজে লাগবে। যদি কোনও মৃত ব্যক্তির নামে এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার ডেকে পাঠাবেন।

    তাঁর বক্তব্য শোনা হবে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও-কেও তলব করা হতে পারে। মূল উদ্দেশ্য, তালিকায় যেন মৃত ভোটার না থাকে এবং জীবিত ভোটারের নাম ভুলভাবে না কাটা হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক লড়াই আরও চড়েছে। বিজেপির মুখপাত্র ও আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির কটাক্ষ, তৃণমূল হয়তো জানে না, ২০২৪ সালের পরে আধার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনে বড়সড় পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর যুক্তি, মৃতদের তথ্য চিহ্নিত করা এখন প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব এবং নিয়মসিদ্ধ। একই সঙ্গে তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, মৃত ভোটারদের উপর তৃণমূলের এত ভরসা কেন? জীবিত ভোটারদের উপরও একটু ভরসা করুক!

    News/Bengal/৩৪ লক্ষ মৃত ভোটারের তথ্য দিয়েছে আধার, সংসদে পুরনো দাবি তুলে নতুন বিতর্কে কর্তৃপক্ষ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes