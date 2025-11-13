Edit Profile
    ৩২ বছর পর রায়, ৬ সিপিএম কর্মী হত্যাকাণ্ডে ৪৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঝাড়গ্রাম আদালতে

    ঘটনার কয়েকদিন আগেই ওই এলাকায় তৎকালীন এডিএম মহেন্দ্রনাথ হেমব্রম খুন হন, যিনি জনপ্রিয় বাম নেতা ছিলেন। তাঁর হত্যার প্রতিশোধ হিসেবেই ছয়জন সিপিএম কর্মীকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। ৩২ বছর ধরে চলা এই মামলা ছিল জঙ্গলমহলের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক হত্যা মামলা। 

    Published on: Nov 13, 2025 9:19 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    অবশেষে তিন দশকেরও বেশি সময় পর নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের রায় ঘোষণা করল ঝাড়গ্রাম আদালত। ১৯৯৩ সালের বেলপাহাড়ি হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ৪৫ জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক। ৩২ বছরের দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর এই ঐতিহাসিক রায় রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহলেও সাড়া ফেলেছে।

    Published on: Nov 13, 2025 9:19 PM IST

By Md Aslam Hossain
    ৩২ বছর পর রায়, ৬ সিপিএম কর্মী হত্যাকাণ্ডে ৪৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঝাড়গ্রাম আদালতে

    ১৯৯৩ সালের ৮ মে, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি থানার দিয়াশি গ্রামে ছয়জন সিপিএম কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছিল, ওইদিন পার্টির একটি বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন বাম কর্মীরা। রাস্তা থেকে তাঁদের অপহরণ করে এঠেলা জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে একে একে খুন করা হয় ভক্তি মাহাতো, কার্তিক মাহাতো, বিদ্যুৎ মাহাতো, মাধব মাহাতো, মনোজ গড়াই এবং স্থানীয় কোয়াক ডাক্তার সমীর মুখোপাধ্যায়কে। হত্যার পর তাঁদের দেহ খালের জলে ফেলে দেওয়া হয়। ঘটনাটি সে সময় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে।

    পুলিশ তদন্তে নেমে একই বছরের ২১ আগস্ট ১০৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। মামলার সাক্ষী তালিকায় ছিল ২৭ জন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩৯ জন অভিযুক্ত মারা যান, ১৯ জন ফেরার হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ৪৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া এগোয়। চলতি বছরের ১৭ জুলাই তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। ১৮ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা শুনানি চলে, তাতে মোট ১৫ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতের এডিজে সেকেন্ড কোর্টের বিচারক ৪৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর বুধবার ঘোষণা করেন যাবজ্জীবন সাজা।

    রায়ের দিন আদালত চত্বর ঘিরে ছিল কঠোর নিরাপত্তা। সাজাপ্রাপ্তদের বেশিরভাগেরই বয়স এখন ৫৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে এই রায়কে গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, একজন হাতুড়ে চিকিৎসক-সহ ছয়জন সিপিএম কর্মীকে খুন করে খালের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মামলায় আদালত ৪৫ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায়।

    এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছায়া ছিল বলেই মনে করেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, ঘটনার কয়েকদিন আগেই ওই এলাকায় তৎকালীন এডিএম মহেন্দ্রনাথ হেমব্রম খুন হন, যিনি জনপ্রিয় বাম নেতা ছিলেন। তাঁর হত্যার প্রতিশোধ হিসেবেই ছয়জন সিপিএম কর্মীকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। ৩২ বছর ধরে চলা এই মামলা ছিল জঙ্গলমহলের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক হত্যা মামলা।

