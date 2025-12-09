Edit Profile
    প্রশাসন-প্রযুক্তিগত পরীক্ষা উপেক্ষা! পাহাড়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'গোর্খাল্যান্ড' সেতু, প্রশ্নের মুখে এডওয়ার্ড

    চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় । প্রায় এক বছর বাদে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

    Published on: Dec 09, 2025 11:18 PM IST
    By Sahara Islam
    পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি পাহাড়বাসী ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির দীর্ঘদিনের৷ তা না-মিটলেও সেই দাবিকে জিইয়ে রাখতে দার্জিলিংয়ের পোখরিয়াবং ব্লকের টুংসুংখোলায় বালাসন নদীর উপর ১৪০ ফুট দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করে চমক দিয়েছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড। কিন্তু তারপরেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। কারণ এই সেতু নির্মাণের আগে প্রশাসনের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মাটি ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষাও করা হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠছে, কোনও কারণে সেতু ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটলে কে নেবেন তার দায়?

    পাহাড়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'গোর্খাল্যান্ড' সেতু (সৌজন্যে টুইটার )
    পাহাড়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'গোর্খাল্যান্ড' সেতু (সৌজন্যে টুইটার )

    সুখিয়াপোখরির বিডিও আরোগ্য গোয়া বলেন, 'যিনি অনুমতি ছাড়া সেতু নির্মাণ করেছেন দায় তাঁরই।'এদিকে, ব্লক প্রশাসনের তরফে সেতু তৈরির শুরুতেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও জিটিএ-র তরফে কেউ মুখ খুলছেন না। কারণ, ভোট হারানোর ভয়। ভয় হবে নাই বা কেন। কৌশলে জাতিগত আবেগ কাজে লাগিয়ে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক সেতুর নামকরণ করেছেন যে ‘গোর্খাল্যান্ড।' সেতুর নামকরণ নিয়ে রবিবার উদ্বোধনের পর থেকেই রাজনৈতিকমহলে বিতর্ক চলছে। কিন্তু সবটাই আড়ালে। প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না। ১৪০ ফুটের ওই সেতুটি রাজ্য সরকার, জিটিএ বা স্থানীয় প্রশাসন তৈরি করেনি। বরং সেতুটি স্থানীয় মানুষ, ১৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অজয় এডওয়ার্ডসের আর্থিক সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয়রা ওই নদীর উপর দীর্ঘদিন ধরে সেতু তৈরির দাবি করে আসছিল। অবশেষে সেটি নির্মাণ হল ৷ সেতুটি টুংসুং চা বাগানের সঙ্গে ধোতরে ভ্যালির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করবে । অজয় এডওয়ার্ডস নিজে ওই সেতু নির্মাণের জন্য সিমেন্ট ও রড সরবরাহ করেছেন।

    চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় । প্রায় এক বছর বাদে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এরপর স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে রবিবার সেতুর উদ্বোধন করেন অজয় এডওয়ার্ড। কিন্তু সেতু তৈরি করতে যে সমস্ত প্রযুক্তিগত নিয়ম মেনে চলা হয়, এক্ষেত্রে কী সেটা হয়েছে? তার উত্তর মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনৈতিক চাপে ওই সেতু নির্মাণ বিলম্ব হয়েছে। এমনকী নির্মাণ কাজ চলাকালীন সেতুর তত্ত্বাবধায়ক সুরজ তামাংকে কাজ বন্ধ করার জন্য হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অজয় এডওয়ার্ড প্রযুক্তিগত নিয়ম মেনে চলার প্রসঙ্গ উড়িয়ে সাফ জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনৈতিক চাপে ওই সেতু নির্মাণ বিলম্ব হয়েছে। এমনকী নির্মাণ কাজ চলাকালীন সেতুর তত্ত্বাবধায়ক সুরজ তামাংকে কাজ বন্ধ করার জন্য হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অজয় এডওয়ার্ড প্রযুক্তিগত নিয়ম মেনে চলার প্রসঙ্গ উড়িয়ে সাফ জানিয়েছেন, 'গোর্খাল্যান্ড সেতু প্রমাণ করেছে যে, যতই বাধা আসুক না-কেন, সবাই মিলে চাইলে কাজ আটকানো যায় না। এর আগে এই সেতু নির্মাণের জন্য একাধিকবার সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেউ শোনেনি । আর এই নামকরণের অন্যতম কারণ হল, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আবেগ । কিন্তু ২০১৭ সালের পর থেকে সেই দাবি অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছে । তাই সেই দাবিকে আবার মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে এই নামকরণ করা হয়েছে।'

