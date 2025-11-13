Edit Profile
    মহিষাদলে সমবায় ভোটে নজিরবিহীন জোট, আসন ভাগাভাগি তৃণমূল ও বিজেপির

    তবে এই সমঝোতা যে নিখুঁতভাবে গৃহীত হয়নি, তা স্পষ্ট স্থানীয় তৃণমূল সংগঠনের ভেতর থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়ায়। দলের বহু নিচুতলার কর্মী ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে না জানিয়ে কীভাবে এই ধরনের রাজনৈতিক চুক্তি করা যায়?

    Published on: Nov 13, 2025 11:56 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    মহিষাদলের ধর্মপুর সমবায় কৃষি সমিতির নির্বাচনে নজিরবিহীন সমঝোতা। ৪০-২১ ফর্মুলায় আসন ভাগাভাগি করে নিল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। জানা গিয়েছে, মোট ৬১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৪০টি এবং বিজেপির কোটায় গিয়েছে ২১টি আসন। তবে এখানেই শেষ নয়, বিজেপি নিজের ভাগ থেকে দুটি আসন দিয়েছে সিপিএমকে এবং একটি আইএসএফকে। কার্যত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরগুলো এবার সমবায় নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামছে, আর এই সমঝোতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনীতিতে।

    মহিষাদলে সমবায় ভোটে নজিরবিহীন জোট, আসন ভাগাভাগি তৃণমূল ও বিজেপির
    মহিষাদলে সমবায় ভোটে নজিরবিহীন জোট, আসন ভাগাভাগি তৃণমূল ও বিজেপির

    মঙ্গলবার ও বুধবার, এই দু’দিন মনোনয়ন তোলা ও জমা দেওয়ার দিন ছিল ধর্মপুর সমবায়ে। বুধবার দুপুর সাড়ে তিনটেয় সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়। মনোনয়ন জমার দিনই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, একই জায়গায় বসে তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের নেতা-কর্মীরা শান্তভাবে মনোনয়নপত্র জমা করছেন। শুধু ডেলিগেট নির্বাচন নয়, সমবায়ের ডিরেক্টর পদেও আগে থেকেই সমঝোতা সেরে ফেলেছে দুই প্রধান দল। ১২ জন ডিরেক্টরের মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি দু’পক্ষেরই চারজন করে প্রতিনিধি থাকবে বলে ঠিক হয়েছে।

    এই পুরো ঘটনার পেছনে রয়েছে উত্তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ২০২৪ সালের ২৫ মে লোকসভা ভোটের আগের রাতেই বেতকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মপুরে খুন হয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মইবুল। অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির দিকেই। ঘটনায় মোট ৪২ জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর হয়, যাদের মধ্যে প্রায় ১০ জন গ্রেফতার হয়, বাকিরা দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর ধীরে ধীরে জামিনে মুক্ত হন। সেই ঘটনার রেশ কাটেনি এখনো, আর তার মাঝেই এই সমবায় ভোটকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল নতুন উত্তেজনা।

    পুলিশ সূত্রে খবর, খুনে অভিযুক্তদের জামিনের কাগজ নিয়ে সম্প্রতি এলাকায় তল্লাশি চালাতে গেলে বিজেপি শিবিরে ক্ষোভ ছড়ায়। পরিস্থিতি গরম হতে না হতেই দুই দলই আলোচনায় বসে। নির্বাচনের আগে গণ্ডগোল এড়াতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথেই হাঁটলেন স্থানীয় নেতারা। শেষমেশ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শেখ নিজামুদ্দিন এবং বিজেপির উপপ্রধান অর্ধেন্দুশেখর জানা একত্রে বসে ৪০-২১ ফর্মুলায় চুক্তি পাকা করেন।

    তবে এই সমঝোতা যে নিখুঁতভাবে গৃহীত হয়নি, তা স্পষ্ট স্থানীয় তৃণমূল সংগঠনের ভেতর থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়ায়। দলের বহু নিচুতলার কর্মী ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে না জানিয়ে কীভাবে এই ধরনের রাজনৈতিক চুক্তি করা যায়? অনেকের মতে, ভোটের মুখে এমন সমঝোতা সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ভুল বার্তা দেবে। বিজেপির অর্ধেন্দুশেখর জানা অবশ্য তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি চাইলে ৬১টি আসনেই জিতে যেতে পারত। কিন্তু তৃণমূল নির্বাচনে সন্ত্রাস চালাবে। তাই সংঘাত এড়াতে আসন ভাগাভাগিতে রাজি হয়েছে। বিজেপির কোটার ২১ আসনের মধ্যে দু’টি সিপিএমকে ও একটি আইএসএফকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শেখ নিজামুদ্দিনের দাবি, সমবায়ের ভোট সরাসরি দলের প্রতীকে হয় না। তাই নীচুতলায় পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে রাজনৈতিক কোনো রং খোঁজার প্রয়োজন নেই।

