'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর...,' SIR নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই শাহের নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী, কী বলছে তৃণমূল?

'বেশ কিছু রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য যাত্রা বের করছে।' রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়ার পরই তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, শুধু দেশের সুরক্ষার জন্য নয়, গণতন্ত্রের শুদ্ধিকরণের জন্যও জরুরি এসআইআর।
কী বললেন অমিত শাহ?
এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলেছে। এই আবহে অবিলম্বে এসআইআর স্থগিত করে বিএলও-দের প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক তার পরদিনই শুক্রবার স্বরাষ্ট্র দফতরের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়েছে। পোস্টের বার্তা যে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া, তা সেখানে উল্লেখিত রয়েছে। অমিত শাহ জানিয়েছেন, ‘ভারতে অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়াটা শুধু জাতীয় সুরক্ষার জন্য নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দূষিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যও অনুপ্রবেশ রোখাটা জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য যাত্রা বের করছে। কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন যে শুদ্ধিকরণের কাজ করছে, সেটার বিরোধিতা করছে।' কিন্তু কাকে এমন আক্রমণ? রাজনৈতিক মহল বলছে, নাম না করেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি
বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে এসআইআর স্থগিত করে বিএলও-দের প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, ‘পরিকল্পনাহীন’ ভাবে কর্তব্যরত আধিকারিক ও জনসাধারণের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করা হোক। বিএলও-দের উপর তৈরি ক্রমবর্ধমান চাপ ও জবরদস্তি করা বন্ধ হোক। তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা দিন।’ সম্প্রতি জলপাইগুড়ির মাল এলাকার বিএলও-র আত্মহত্যা কিংবা মেমারিতে এক বিএলও-র মৃত্যু ঘটনা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে কমিশনের দিকে। শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই অত্যাধিক চাপের অভিযোগ তুলেছিলেন বাংলার বিএলও-রা। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি ও পাল্টা অমিত শাহের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন একাংশ।
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া
অমিত শাহের অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল শিবির। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বা বলেন, 'দেশ যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এটা তো সত্যি। যদি আগে থেকেই সব জানা জেট তা হলে পেহেলগাঁওতে ঢুকে নিরীহ পর্যটকদের উপর হামলা করতে পারতো না জঙ্গিরা। নিরীহ মানুষদের মৃত্যু হতো না। দিল্লিতে বিস্ফোরণ হতো না। দেশের সীমান্তগুলিতে ঠিক মতো নজরদারি চালানো হচ্ছে না। অমিত শাহের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি বাংলার দিকে ইঙ্গিত করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর নিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। এসআইআর নিয়ে তাড়াহুড়ো, বিএলও-দের চাপের বিষয় নিয়ে চিঠি লিখেছেন তিনি। এসআইআর আতঙ্কে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে বাংলায়।' এরপরেই সরাসরি শাহকে নিশানা করে মন্ত্রী বলেন, 'আপনারা চান যে মানুষ ভয় পাক। বাংলাকে ভয় দেখতে হবে। রাজনৈতিক লড়াই না করেই বাংলাকে দখল করতে চাইছেন আপনি। মৃতদের পরিবারের কান্না কী আপনার কাছে পৌঁছয় না?'