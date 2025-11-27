Shah on WB Election 2026: যেখানে শক্তি, সেখানে যেতে হবে! নড্ডার বাড়িতেই ‘মিশন বাংলার’ ঘুঁটি সাজালেন শাহ
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয়ের পর উচ্ছ্বসিত বিজেপি এখন ‘মিশন বেঙ্গল’-এ যোগ দিতে চলেছেন। দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার বাসভবনে আয়োজিত নৈশভোজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয়ের পর উচ্ছ্বসিত বিজেপি এখন ‘মিশন বেঙ্গল’-এ যোগ দিতে চলেছেন। দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার বাসভবনে আয়োজিত নৈশভোজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। একদিকে তিনি বিহারে জয়ের পরে পদ্ম শিবিরের নেতাদের যেমন আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নিষেধ করেছেন, তেমনভাবেই তাঁদের বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একত্রিত হওয়ার বার্তা।
তিনি বলেন, এখন আমাদের বাংলার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁর স্পষ্ট পরামর্শ ছিল যে সমস্ত মানুষ যেন যেখানে কম সেখানে কাজ করুন, আমাদের সেখানে কাজ করা উচিত। যেখানেই সংগঠন দুর্বল, সেখানে গিয়ে তাঁকে শক্তি হয়ে উঠতে হবে। নেতাদের ভূমিকা শুধু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেখানে কম সেখানে ‘আমরা’-র অনুভূতি রয়েছে।
এছাড়া অমিত শাহ বিহারের নেতাদের স্পষ্ট সংকেতও দিয়েছেন যে কেউ বিশ্বাস করবেন না যে নিজেদের কারণেই তাঁরা জিতেছেন। এভাবে চিন্তা করলে অহংকার তৈরি হয়। বেড়ে যায় আত্মতুষ্টি। তিনি বলেন, ‘সব নেতাই কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এমনকী একটি নির্বাচনে এক শতাংশের অবদানও বিশাল। তবে কোনও নেতার মনে করা উচিত নয় যে জয় তাঁর কারণে এসেছেে। এভাবে চিন্তা করলে অহংকার তৈরি হয়। আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। বিহারের পর বিজেপি বাংলার দিকে এগোতে চায়।’ শাহ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, যে কোনও নেতাকে যে কোনও জায়গায় পাঠানো হতে পারে।
এমনিতে ইতিমধ্যে শাহ দাবি করেছেন যে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। বিহার নির্বাচনের আবহে সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮ ইন্ডিয়ায় তিনি বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা যাই করুন না কেন, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জিতবে বিজেপি। তিনি বলেছিলেন, ‘বিজেপির চারটি আসন (তিনটি) ছিল। (২০২১ সালে) ৭৭টি আসন হয়ে গিয়েছিল। শতাব্দীপ্রাচীন দল এবং অর্ধশতাব্দী ধরে যারা বাংলায় রাজত্ব করেছে, সেই কংগ্রেসের আসন সংখ্যা শূন্য। ২৫ বছর ধরে যে কমিউনিস্টরা বাংলায় রাজত্ব করেছে, তাদের আসন সংখ্যা শূন্যে ঠেকেছে।’
তারপর আত্মবিশ্বাসের সুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘(বাংলায়) পায়ের তলার জমি পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয়েছে। সেই ভিত্তিপ্রস্তর থেকে বড় ইমারত তৈরি হবে। এবার নিশ্চিতভাবে বিজেপি বাংলায় নির্বাচন জিতবে বলে আমার বিশ্বাস।’
