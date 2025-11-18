Edit Profile
    এয়ারপোর্ট-বাগুইআটিতে পরপর গাড়িতে আগুন, এবার মমতাকে ডেপুটেশন, ক্ষোভের মুখে পুলিশ

    এয়ারপোর্ট-বাগুইআইটিতে পরপর গাড়িতে আগুন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটেশন দেওয়া হল। সেই ঘটনায় পুলিশের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এয়ারপোর্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন কোন দাবি তোলা হল?

    Published on: Nov 18, 2025 10:13 AM IST
    By Ayan Das
    সপ্তাহখানেক আগেই এয়ারপোর্টে সরকারি বাসে আগুন লেগেছিল। পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার অভাব নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন এয়ারপোর্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশের কাছে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন তুলিকা অধিকারী, প্রতীক কুণ্ডু, শুভ্রা ঘোষ সাফুই, দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত, মৌমিতা সাহাদের মতো সমাজকর্মীরা। একগুচ্ছ দাবি তোলেন। তারইমধ্যে এবার বাগুইআটি ভিআইপি রোডে দাউদাউ করে জ্বলল অ্যাপ ক্যাব। তা নিয়ে সরব হলেন এয়ারপোর্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। তাঁরা এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতর, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুদের কার্যালয়ে ডেপুটেশন পাঠাল পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক মঞ্চ। সেইসঙ্গে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটেও নতুন করে ডেপুটেশন পাঠানো হয়েছে। প্রত্যুত্তরে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা দ্রুত জানানো হবে।

    এয়ারপোর্ট-বাগুইআইটিতে পরপর গাড়িতে আগুন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটেশন দেওয়া হল।
    মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন কোন দাবি তুলে ধরা হয়েছে?

    ১) এয়ারপোর্ট ট্র্যাফিক গার্ড এবং সংশ্লিষ্ট ট্র্যাফিক পোস্টগুলিতে যেন যথাযথ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়।

    ২) ট্র্যাফিক পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা করা হোক।

    ৩) চলন্ত বাসগুলিতে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি তোলা হয়েছে।

    পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন সমাজকর্মীরা

    বিষয়টি নিয়ে সমাজকর্মী তুলিকা বলেছেন, ‘গত সোমবার আমরা কয়েকজন মিলে বিধাননগর ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়ে এসেছিলাম, যাতে ট্রাফিক পোস্টগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখা হয়। অথচ একের পর এক গাড়িতে আগুন লাগছে, সেটা পাবলিক বাসে হোক কিংবা বাইক বা প্রাইভেট ক্যাব বা গাড়িতে হোক। সোমবারও বাগুইহাটি ভিআইপি রোডে অ্যাপ ক্যাবে আগুন লেগেছে। বিধাননগর পুলিশ এর জন্য দায়ি। জরুরি ভিত্তিতে যে কাজগুলো করার প্রয়োজন, সেগুলো না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে পুলিশ।’

