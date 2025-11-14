‘আমাদের লোক নাম ঢুকিয়ে দেবে’ এসআইআর নিয়ে বেফাঁস মন্তব্যে বিতর্কে অনুব্রত
রাজ্যজুড়ে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) চলার মধ্যে ফের এক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে সরগরম হয়ে উঠল বীরভূমের রাজনৈতিক মহল। বুধবার রাতে বোলপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের ‘ভোট সুরক্ষা সভা’-য় উপস্থিত হয়ে দলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘ভয়ের কিছু নেই। আমাদের লোকেরা আছে। ঠিক ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে দেবে।’ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সারা দেশে যেখানে কড়া নিয়মে চলছে তালিকা সংশোধন, সেখানে অনুব্রতের এই মন্তব্য মুহূর্তে উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় জেলার রাজনীতিতে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ, কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ এবং অন্যান্য কাউন্সিলররা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত আরও বলেন, যাঁরা অন্যত্র বিয়ে করে এসেছেন বা পরিবার বদল করেছেন, তাঁদের বাবা-মায়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অবশ্যই পাওয়া যাবে আর খোঁজ নিলেই মিলবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। এর পরেই তিনি যোগ করেন, ‘ভয়ের কিছু নেই, আমাদের লোকরা ভোটার লিস্টে ঠিক নাম উঠিয়ে দেবে।’ তাঁর এই বক্তব্যেই বিরোধীরা সরব হয়ে ওঠে।
বীরভূম জেলা বিজেপির সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল তাত্ক্ষণিকই প্রশ্ন তোলেন, দলের কেউ কী ভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারে? স্বচ্ছ এসআইআর হচ্ছে না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বহু আগেই সেই অভিযোগ করেছিলেন। তৃণমূলের নেতারা বিএলওদের সরাসরি প্রভাবিত করছেন, অনুব্রতের মন্তব্য তারই প্রমাণ। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের মন্তব্য ভোটার তালিকা সংশোধনের নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর সন্দেহ তৈরি করে।
রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, এসআইআর-এর ক্ষেত্রে নাম তোলা-বদলের ক্ষমতা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের, আর সেই কাজ করেন বুথ লেভেল অফিসাররা বা বিএলওরা। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি কেবল সহযোগিতা করতে পারেন, সরাসরি ভূমিকা নয়। জগন্নাথ ব্যঙ্গ করে বলেন, এসএসআর আর এসআইআর-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মতো অক্সিজেন অনুব্রতের মাথায় নেই। ওঁর দিদিই একদিন বলেছিলেন। তাঁর কথায়, এসএসআর-এ দলগুলি কিছু ভূমিকা পেলেও এসআইআর সম্পূর্ণ কমিশন নিয়ন্ত্রিত, সেখানে কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নাম তুলতে পারে এমন ধারণা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর।
