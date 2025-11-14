বিহারে এনডিএর জয়, এসআইআরের প্রভাবে বাংলায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে তৃণমূল, দাবি অর্জুনের

বিহারে ফের সরকার গঠনের পথে এনডিএ। নির্বাচনের পর শুরু হয়েছে এসআইআরের প্রভাব কতটা পড়েছে তা নিয়ে জল্পনা। তবে বারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এই জল্পনাকে আপাতত খারিজ করে বলেছেন, তাঁর মতে বিহারে ভোট পড়েছে নীতীশ সরকারের উন্নয়নের নিরিখে। তবু তিনি নিজেই বলতে দ্বিধা করেন নি যে বাংলায় এসআইআরের প্রভাব অনুভূত হবে এবং তৃণমূল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অর্জুন অনুপ্রবেশ ও একজন ভোটারের একাধিক ঠিকানায় নাম থাকা ইত্যাদি পরিস্থিতি তিনি উল্লেখ করেছেন। পরে দাবি করেছেন প্রকৃত ভোটাররা যদি সৎভাবে ভোট দেন বিজেপি বাংলায় ক্ষমতাসীন হবে। অন্যদিকে বিহারে এগিয়ে থাকা এনডিএর জয়ের ট্রেন্ডে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব উচ্ছ্বসিত ও উদযাপনে মেতে উঠেছে। কলকাতার বিজেপি দফতরে সেলিব্রেশন, মিষ্টি বিতরণ ও লাড্ডু বিতরণ, বারাকপুরে অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বাজি ফাটানোসহ কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস দেখতে পাওয়া যায়। বিহারে জয়ের উল্লাস চোখে পড়ে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। বিভিন্ন এলাকায় গেরুয়া আবির খেলতে ময়দানে নেমে পড়েন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এমনকী পথ চলতি মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে বাজি ফাটানো হয়। এই জয়ে বাংলাতেও ফলের প্রভাব পড়বে বলে আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব।
কিন্তু তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই প্রত্যাশাকে সরাসরি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ওটা বিহারের সমীকরণ। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তিনি জানান বাংলায় উন্নয়ন, ঐক্য, সম্প্রীতি, অধিকার ও আত্মসম্মানের ওপর জনগণের আস্থা রয়েছে এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা বন্দ্যোপাধায় ভরস। তৃণমূল আত্মবিশ্বাসী যে ২৫০ এর বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তিনি আরও বলেন, বিহার দেখিয়ে বাংলাকে হুমকি দিয়ে বিজেপির যে নেতারা বিবৃতি দিচ্ছেন, তাতে কোনও কাজ হবে না।
