ইনিউমারেশন ফর্ম দেওয়া শেষ হতেই পূর্ব মেদিনীপুরে মিলল প্রচুর ভূতুড়ে ভোটারের হদিশ
তমলুক পুরসভার ১নম্বর ওয়ার্ডের আবাসবাড়ি ২৩৬ নম্বর বুথে উদাহরণস্বরূপ ১৮ জন মৃত, ১৮ জন স্থানান্তর ও চারজন ডুপ্লিকেট কেস ধরা পড়েছে। পাঁশকুড়ার নারান্দা অঞ্চলে মোট ৯৬টি কার্ড ৬৮টি মৃত, ২৫টি স্থানান্তর ও ৩টি ডুপ্লিকেট।
ইনিউমারেশন ফর্ম বিতরণ সম্পন্ন হতেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বেড়েছে বিস্ময় ও উদ্বেগ। প্রতিটি বুথেই বিপুল সংখ্যক মৃত, স্থানান্তর, ডুপ্লিকেট ও মিসিং ভোটারের হদিশ মিলেছে বলে বিএলওদের তথ্যে উঠে এসেছে। পাঁশকুড়ার নারান্দা নিউ প্রাইমারি স্কুলের ২৬৪ নম্বর বুথে বিএলও বিধান সাহা মাত্র এক বুথ থেকেই ৬৮ জন মৃত, ২৫ জন স্থানান্তর ও তিনজন ডুপ্লিকেট ভোটারের ইনিউমারেশন ফর্ম পেয়েছেন। কোলাঘাটের আমলহাণ্ডা পঞ্চায়েতের ১৩৩ নম্বর বুথে বিএলও অপর্ণা সরকার সিংয়ের হাতে এ মুহূর্তে ৫৯ জন মৃত ভোটারের ফর্ম জমা রয়েছে; তমলুক পুরসভার আবাসবাড়ি ২৩৬ নম্বর বুথে বিএলও সঞ্জয় মণ্ডল ৪০টি মৃত, স্থানান্তর ও ডুপ্লিকেট কেস নিজে জমা না করে বিএলএ-২দের সই করিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠিয়েছেন, এটাই এ রিপোর্টের সারমর্ম।
জেলায় মোট ৪৪২০টি বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলওরা ফর্ম বিলি ও সংগ্রহের কাজ শেষ করেছেন। আর সেই রিপোর্টই খুলে দিলে নানা অদ্ভুত তথ্য সামনে এসেছে। প্রতি বছর তালিকা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন সত্ত্বেও অনেক বুথে এখনও ‘ভূতুড়ে’ সংখ্যার উপস্থিতি ধরা পড়ছে। একাধিক ক্ষেত্রে একই বুথে একই ব্যক্তির নাম দুই জায়গায় থাকা, একই নাম ও অভিভাবকের সত্ত্বেও আলাদা আলাদা এপিক নম্বর থাকা, কিছু ভোটারের বাড়িই খুঁজে না পেয়া এবং দলের বুথ লেভেল এজেন্টরাও যাদের খোঁজ দিতে পারেননি এমন বহু বোঝাপড়াহীন কেস রিপোর্টে আছে। তমলুক পুরসভার ১নম্বর ওয়ার্ডের আবাসবাড়ি ২৩৬ নম্বর বুথে উদাহরণস্বরূপ ১৮ জন মৃত, ১৮ জন স্থানান্তর ও চারজন ডুপ্লিকেট কেস ধরা পড়েছে। পাঁশকুড়ার নারান্দা অঞ্চলে মোট ৯৬টি কার্ড ৬৮টি মৃত, ২৫টি স্থানান্তর ও ৩টি ডুপ্লিকেট। বিএলওর তালিকায় এসেছে, কনকপুর মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রে ২৭৮ নম্বর বুথে বিএলও বিজয় কিস্কু ২১ জন মৃত ভোটারের ফর্ম হাতে দিয়েছেন এবং সেখানে পাঁচজন ভোটারের সন্ধান এখনও মেলেনি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল ও আমি কেউই তাদের খুঁজে পাইনি। এসবের সঙ্গে মিলছে বিয়ের আগে ও পরে মেয়েদের নাম দুই জায়গায় থাকা, এক জায়গায় নাম না কাটায় অন্য জায়গায় নতুন নাম ওঠা এমন হাজার হাজার নজির নজরে এসেছে। স্থানান্তর ভোটারদের মধ্যে অনেকে অন্য বুথে নাম তোললেও পূর্বের বুথ থেকে কেটে নেওয়া হয়নি; ডুপ্লিকেট কেসগুলোয় একই ব্যক্তির নামে একই বুথে দুটি এপিক নম্বরও সমানভাবে পাওয়া যাচ্ছে।
