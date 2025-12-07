Edit Profile
    Owaisi-Humayun Alliance in WB: তৃণমূলের মাথা ব্যথা বাড়িয়ে ওয়াইসির সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন হুমায়ুন কবির

    ওয়াইসির দল নীরবেই বাংলায় সংগঠন বৃদ্ধি করছে। বিশেষ করে বিহার লাগোয়া জেলাগুলিতে। এরই মাঝে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া হুমায়ুন কবির নতুন দল গঠন করছেন। হুমায়ুন জানান, আসন্ন নির্বাচনে তিনি ওয়াইসির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করার বিষয়ে আলোচনা করছেন তিনি।

    Published on: Dec 07, 2025 1:41 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে সদ্য সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ুন কবির নতুন দল গঠন করছেন। একই সঙ্গে রিপোর্টে দাবি করা হল, তিনি নাকি জানিয়েছেন যে আসন্ন বাংলা বিধানসভা নির্বাচনে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএমের সঙ্গে জোট গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের মডেলে একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হুমায়ুন। পরে রবিবার হুমায়ুন জানান, আসন্ন নির্বাচনে তিনি ওয়াইসির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করার বিষয়ে আলোচনা করছেন তিনি।

    হুমায়ুন জানান, আসন্ন নির্বাচনে তিনি ওয়াইসির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করার বিষয়ে আলোচনা করছেন তিনি।
    হুমায়ুন জানান, আসন্ন নির্বাচনে তিনি ওয়াইসির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করার বিষয়ে আলোচনা করছেন তিনি।

    ১৯৯২ সালে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই দিনেই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হুমায়ুন। এই আবহে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস হুমায়ুন কবিরকে সাসপেন্ড করেছিল। তৃণমূল অভিযোগ করছে, বিজেপির মদতেই বিভাজের রাজনীতি করছেন হুমায়ুন কবির। এদিকে হুমায়ুন দাবি করেছেন, তিনি বাংলায় শতাধিক আসনে প্রার্থী দেবেন। তিনি তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর এও প্রশ্ন করেছেন, মমতার জমানায় বিগত ১৫ বছরে বাংলার মুসলিমরা কী পেয়েছে? এরই সঙ্গে তিনি মমতাকে গদিচ্যুত করার হুঁশিয়ারিও দেন।

    এদিকে ওয়াইসির দল নীরবেই বাংলায় সংগঠন বৃদ্ধি করছে। বিশেষ করে বিহার লাগোয়া জেলাগুলিতে। বিহারের সদ্য সমাপ্ত বিধায়নসভা নির্বাচনে বাংলা লাগোয়া সীমাঞ্চল এলাকায় বেশ কয়েকটি আসন পেয়েছে এআইএমআইএম। গত বিহার নির্বাচনেও সেই অঞ্চলে ভালো ফল করেছিল ওয়াইসির দল। পরে যদিও তাঁর অধিকাংশ বিধায়করা দলত্যাগ করেছিলেন। তবে সেই বিহার লাগোয়া দুই দিনাজপুর, মালদায় সংখ্যালঘু এলাকায় এখন থেকেই সংগঠন গোছাতে চেষ্টা করছে এআইএমআইএম। বাংলার আগের নির্বাচনেও মুসলিম ভোট পেতে ওয়াইসি ঝাঁপিয়েছিলেন এই রাজ্যে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস আগের বিধানসভা নির্বাচনে ওয়াইসিকে অঙ্ক মেলাতে দেয়নি। তবে এবার যদি ওয়াইসির সঙ্গে হুমায়ুন কবির হাত মেলান, তখন সেই সমীকরণ তৃণমূলের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে।

