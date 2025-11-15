পদত্যাগ না করে ছুটিতে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান, দলের নির্দেশ অমান্য, অস্বস্তিতে তৃণমূল

Edit Profile
    পদত্যাগ না করে ছুটিতে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান, দলের নির্দেশ অমান্য, অস্বস্তিতে তৃণমূল

    একইসঙ্গে ভোটকুশলী সংস্থার সমীক্ষায় উঠে আসে, গত লোকসভা ভোটে পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। এসব কারণ দেখিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেয়, পুরসভার নেতৃত্বে বদল আনতেই হবে। সেইমতো রাজ্য নেতৃত্ব গোপাল শেঠকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়।

    Published on: Nov 15, 2025 10:35 AM IST
    By Md Aslam Hossain
    বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠকে সাত দিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তিনি এখনও চেয়ার ছাড়েননি। দলের সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়ায় বনগাঁর রাজনৈতিক অন্দরে তৈরি হয়েছে প্রবল ধোঁয়াশা। আর ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার সাময়িক ছুটিতে চলে গেলেন গোপাল শেঠ। পদত্যাগের প্রশ্নে তাঁর সাফ বক্তব্য, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, তাই তিনি এখনই পদ ছাড়তে পারবেন না।

    আরও পড়ুন: এসআইআরে BLA নিয়োগে নিয়োগে নতুন ছাড়, বিতর্কে কমিশন, তোপ তৃণমূলের

    ঘটনার সূত্রপাত তৃণমূলের সংগঠনগত রিপোর্টের পর থেকেই। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জলসংযোগ সমস্যা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বনগাঁ পুরসভা। একইসঙ্গে ভোটকুশলী সংস্থার সমীক্ষায় উঠে আসে, গত লোকসভা ভোটে পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। এসব কারণ দেখিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেয়, পুরসভার নেতৃত্বে বদল আনতেই হবে। সেইমতো রাজ্য নেতৃত্ব গোপাল শেঠকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু নির্দেশ মিললেও তাঁর তরফে কোনও ইস্তফাপত্র যায়নি।

    এরপর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল তাঁকে শো-কজ নোটিস পাঠায়। দলের নির্দেশ অমান্য করার কারণ জানতে চাওয়া হয়। সঙ্গে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, ইস্তফার জন্য মোট সাত দিনের সময়। কিন্তু সময়সীমা শেষ হলেও গোপাল শেঠ নিজের অবস্থানে অনড়। উলটে শুক্রবার জানান, তিনি আপাতত ছুটিতে যাচ্ছেন চিকিৎসার প্রয়োজনেই। একইসঙ্গে দাবি করেন, পুরসভার অপসারিত ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্য তাঁর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা করেছেন। যেহেতু বিষয়টি বিচারাধীন, তাই তিনি এখন পদত্যাগ করলে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে।

    এদিকে, দলের নির্দেশের মধ্যেই জ্যোৎস্না আঢ্যকে পুনর্বহাল করা হয়েছে বলে খবর। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও অস্বস্তি বাড়ছে পুরসভা ও জেলা সংগঠনে। অন্যদিকে, নিজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নও তুলেছেন গোপাল শেঠ। তাঁর অভিযোগ, এতদিন ধরে থাকা দু’জন পুলিশ নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে হঠাৎ করেই। এদিন তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর কিছু হলে তার দায় পুলিশ-প্রশাসনের। তবে তিনি ভয় পান না, দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করেন না। লড়াই চালিয়ে যাবেন।

