    অবাধে 'নীল ছবির' শুটিং! ডানকুনির ফ্ল্যাটে বাংলাদেশি যুবকের কীর্তিতে হইচই, পর্ন সাইটে...

    সম্প্রতি রাসেল সিকদার দুর্ঘটনার কবলে পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপরেই রাসেলের অসুস্থার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ এবং এ দেশের প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চায় ওই মহিলা।

    Published on: Nov 24, 2025 8:33 PM IST
    By Sahara Islam
    রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া চলছে। আর এই আবহে বর্ডারে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশিদের ভিড়। যাঁরা বেআইনিভাবে এ দেশে থাকছিলেন, তাঁরা এবার ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এরমধ্যেই এবার হুগলির ডানকুনিতে এক বাংলাদেশির কীর্তিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

    পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতে এসে নীল ছবির কারবার ফেঁদেছিল এক বাংলাদেশি যুবক। ডানকুনির একটি ফ্ল্যাটে চলতো নীল ছবির শুটিং। সেই সব ছবি একাধিক পর্ন সাইটে বিক্রি করত ওই বাংলাদেশি যুবক। চার বছর ধরে অত্যন্ত গোপনে চলছিল এই কারবার। অবশেষে গত শনিবার পুলিশের জালে ধরা পরে বাংলাদেশি যুবক রাসেল সিকদার। জানা গেছে, পুলিশের কাছে খবর আসে যে, ডানকুনি থানা এলাকায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নীল ছবির কারবার চলছে। এর মাথা রাসেল। অভিযুক্ত যুবক বাংলাদেশের নাগরিক। অভিযোগ, বছর চারেক আগে রাসেল বাংলাদেশের এক নাবালিকাকে ফুঁসলে নিয়ে আসে ভারতে। হুগলির ডানকুনিতে একটি ফ্ল্যাট কিনে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে শুরু করেছিল বসবাস। সেই ফ্ল্যাটেই চলত নীল ছবির শুটিং। তারপর তা বিক্রি করা হত একাধিক পর্ন সাইটে। এক প্রকার বলপূর্বক বাংলাদেশি মহিলাকে দিয়ে নীল ছবি শুটিং করত রাসেল। মহিলার উপর অত্যাচার করত বলে জানা গেছে।

    সম্প্রতি রাসেল সিকদার দুর্ঘটনার কবলে পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপরেই রাসেলের অসুস্থার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ এবং এ দেশের প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চায় ওই মহিলা। তারপরেই গত শনিবার মহিলার দেওয়া নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে বাংলাদেশি রাসেল সিকদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবং বাংলাদেশি ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশি যুবকের কীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতা প্রকাশ পাল বলেন, 'ডানকুনিতে বাংলাদেশিতে ভর্তি হয়ে গেছে এমনকী ডানকুনিতে থেকে পর্ন ভিডিও শ্যুট হচ্ছে। এলাকার তৃণমূল নেতারা জেগে ঘুমাচ্ছে। চার বছর ধরে ডানকুনির মত এলাকায় চার বছর ধরে বসবাস করে পর্ন ভিডিও তৈরি করছে, অসামাজিক কাজ করছে সেখানে এলাকার তৃণমূল নেতারা ঘুমাচ্ছে। অথচ জেগে থাকার কথা।' যদিও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের দাবি, এসবের তাঁরা কিছুই টের পাননি। পুলিশ আইনত ব্যবস্থা নিক। এরপর থেকে সজাগ থাকা হবে। কোথায় কে ফ্ল্যাট কিনছে কারা কিনছে এগুলোর দিকে নজর রাখা হবে।

