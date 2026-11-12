Bangladeshi Infiltrator: শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে ৮ বছর ভারতে বসবাস! পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে ধরা পড়ল বাংলাদেশি যুবক

Bangladeshi Infiltrator: শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে ৮ বছর ভারতে বসবাস! পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে ধরা পড়ল বাংলাদেশি যুবক
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম ইমরান হোসেন শরিফ। ভারতে তিনি ইমরান হোসেন মোল্লা নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁকে নিজের ছেলে পরিচয় দিয়ে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পিয়ার আলি মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃতরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার উস্থি থানা এলাকার বাসিন্দা।
নিজের পরিচয় গোপন করে দীর্ঘ আট বছর ধরে ভারতে বসবাসের অভিযোগ উঠল এক বাংলাদেশি যুবকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এদেশে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে এক ব্যক্তিকে বাবা সাজিয়ে আধার কার্ড, প্যান কার্ড-সহ একাধিক সরকারি পরিচয়পত্র তৈরি করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট তৈরির জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন করাতে গিয়ে সামনে এল আসল পরিচয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই বাংলাদেশি যুবক এবং তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তাঁর শ্বশুরকেও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম ইমরান হোসেন শরিফ। ভারতে তিনি ইমরান হোসেন মোল্লা নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁকে নিজের ছেলে পরিচয় দিয়ে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পিয়ার আলি মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃতরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার উস্থি থানা এলাকার বাসিন্দা।
তদন্তকারীদের দাবি, প্রায় আট বছর আগে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ইমরান। এরপর উস্থি থানার জগদীশনগর এলাকায় আসেন তিনি। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা পিয়ার আলি মোল্লাকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। সেই পরিচয়কে কাজে লাগিয়েই ভারতে বসবাসের ব্যবস্থা করেন বলে অভিযোগ। ধীরে ধীরে নিজের আসল পরিচয় আড়াল করে পিয়ার আলি মোল্লার ছেলে হিসেবেই বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি।
অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে পিয়ার আলি মোল্লার সাহায্যে ভারতীয় পরিচয়ে একাধিক সরকারি নথিও তৈরি করান ইমরান। আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ভোটার পরিচয়পত্রের মতো নথিতে নিজের নামের সঙ্গে পিয়ার আলি মোল্লার নাম বাবার পরিচয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এরপর সেই পরিচয় কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানেও যাতায়াত করতেন তিনি।
এদিকে, ঘটনার আরও চাঞ্চল্যকর দিক হল, যাঁকে বাবা বলে পরিচয় দিয়ে এত দিন ভারতে বসবাস করছিলেন ইমরান, পরবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তির মেয়েকেই বিয়ে করেন তিনি। ফলে সরকারি নথিতে স্বামী এবং স্ত্রীর বাবার নাম একই ব্যক্তির হওয়ার মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়।
সম্প্রতি পাসপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ ভেরিফিকেশন করাতে ডিআইবি অফিসে হাজির হন ইমরান। তাঁর জমা দেওয়া নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের নজরে আসে একটি গুরুতর অসঙ্গতি। দেখা যায়, ইমরান হোসেন মোল্লার বাবার নাম পিয়ার আলি মোল্লা। আবার তাঁর স্ত্রীর বাবার নামও পিয়ার আলি মোল্লা। একই ব্যক্তিকে স্বামী ও স্ত্রীর বাবা হিসেবে দেখানোয় সন্দেহ হয় আধিকারিকদের।
এরপর ইমরানকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে শেষ পর্যন্ত নিজের আসল পরিচয় স্বীকার করেন তিনি। জানান, তাঁর প্রকৃত নাম ইমরান হোসেন শরিফ এবং তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। বাংলাদেশে তাঁর ঠিকানা নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই উস্থি থানার পুলিশ ইমরান হোসেন মোল্লা ও পিয়ার আলি মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। দু’জনকেই ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেশ করা হয়েছে।
তবে এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসছে। কীভাবে একজন বিদেশি নাগরিক দীর্ঘ আট বছর ধরে ভুয়ো পরিচয়ে ভারতে বসবাস করলেন? কীভাবে তৈরি হল আধার, প্যান ও ভোটার পরিচয়পত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি? এই নথি তৈরির পিছনে আর কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের সময় ধরা পড়া এই জাল পরিচয়ের ঘটনায় আরও কোনও ব্যক্তি বা চক্রের যোগ রয়েছে কি না, এখন সেদিকেই নজর পুলিশের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More