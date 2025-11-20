Bangladeshi Infiltrators returned: বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরল অনুপ্রবেশকারীদের দল
রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। এদিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এভাবে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি উভয় দেশের সম্মতিতে চালু হয়েছে।
বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশে ফিরল ১১ শিশুসহ ৩০ বাংলাদেশি। তাঁদের বেনাপোল সীমান্ত বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। এদিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এভাবে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি উভয় দেশের সম্মতিতে চালু হয়েছে। বেনাপোল দিয়ে ফেরা মহিলারা কলকাতাতে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতেন। পরে ধরা পড়ে সেন্ট্রাল হোমে ছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশে তাঁদের বাড়ি খুলনাসহ বিভিন্ন এলাকায়।
এদিকে বাংলায় প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছিল এসআইআর। এরপর থেকে নাকি কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় বহু অবৈধভাবী বাংলাদেশি পালিয় গিয়েছে। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের কাছে হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় আরও ক্রমেই বাড়ছে। ভারত ছেড়ে বহু বাংলাদেশি সীমান্তে চলে যাচ্ছে নিজ দেশে। এদের অনেকের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র আছে। আবার অনেকের কাছে কোনও নথি নেই। তবে এই সকলেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বছরের পর বছর।
প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এছাড়া চোরাচালান নিয়েও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করলে তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। এদিকে নিজেদের দেশের চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের 'অনুমতি' দেয় তারাই। এই সবের মাঝে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হতে অনুপ্রবেশকারীরা নিজেরাই ভারত ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেছে।
