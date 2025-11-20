Edit Profile
    Bangladeshi Push Back from Hakimpur: হাকিমপুর সীমান্তে যে এত অনুপ্রবেশকারী বসে, তাঁদের বাংলাদেশে কীভাবে ফেরাবে BSF?

    ট্রাকে করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে সোনাই নদীর তীরে। সেখান থেকে নাকি বিজিবির বোট অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে বাংলাদেশে।

    Published on: Nov 20, 2025 12:25 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এসআইআর আতঙ্কে বাংলাদেশে ফেরার জন্য কয়েকশো অনুপ্রবেশকারী বসে আছে হাকিমপুর সীমান্তে। এই সব অনুপ্রবেশকারীদের কাছে কোনও নথিপত্র নেই। এই আবহে এদের কীভাবে বাংলাদেশে পুশব্যাক করবে বিএসএফ? রিপোর্ট অনুযায়ী, সীমান্তে বিএসএফের ট্রাক এসে পৌঁছেছে। এই সব ট্রাকে করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে সোনাই নদীর তীরে। সেখান থেকে নাকি বিজিবির বোট অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে বাংলাদেশে। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের পুশব্যাক করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল বিএসএফ। তবে তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

    উল্লেখ্য, বাংলায় প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছিল এসআইআর। এরপর থেকে নাকি কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় বহু অবৈধভাবী বাংলাদেশি পালিয় গিয়েছে। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের কাছে হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় আরও ক্রমেই বাড়ছে। ভারত ছেড়ে বহু বাংলাদেশি সীমান্তে চলে যাচ্ছে নিজ দেশে। এদের অনেকের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র আছে। আবার অনেকের কাছে কোনও নথি নেই। তবে এই সকলেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বছরের পর বছর।

    প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এছাড়া চোরাচালান নিয়েও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করলে তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। এদিকে নিজেদের দেশের চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের 'অনুমতি' দেয় তারাই। এই সবের মাঝে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হতে অনুপ্রবেশকারীরা নিজেরাই ভারত ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেছে।

