দিল্লি বিস্ফোরণের পর সতর্ক বাংলা, নলহাটি থেকে উদ্ধার ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক
দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকেই সারা দেশে বেড়েছে সতর্কতা। সেই প্রেক্ষিতেই কলকাতা থেকে জেলার গ্রামীণ অঞ্চল সব জায়গায় তৎপর রাজ্য পুলিশ। চলছে নাকা চেকিং, বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এই কঠোর নজরদারির মধ্যেই মঙ্গলবার রাতে বীরভূমের নলহাটি থেকে বিশাল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করল পুলিশ। নলহাটি থানার সুলতানপুর-নলহাটি রোড থেকে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়ি তল্লাশি চালাতেই মিলল বিস্ময়কর তথ্য। গাড়ির ভেতর বস্তাভর্তি অবস্থায় লুকিয়ে রাখা ছিল প্রায় ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া এই এলাকা দিয়ে বিস্ফোরকগুলি কোথাও পাচার করা হচ্ছিল। মঙ্গলবার রাতে নিয়মিত টহলদারি চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে ওই গাড়িটিকে দেখতে পান নলহাটি থানার পুলিশকর্মীরা। গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি শুরু হতেই একের পর এক বস্তা থেকে বেরিয়ে আসে জিলেটিন স্টিক। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং চালককে আটক করা হয়। ধৃতের নাম নারায়ণ ঘোষ, সে নলহাটিরই বাসিন্দা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বীরভূম জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলির উৎস ও গন্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, এই জিলেটিন স্টিকগুলো হয়তো পাথর শিল্পাঞ্চলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তবে অন্য কোনো অবৈধ কাজে ব্যবহারের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ঘটনার সূত্র ধরে বৃহত্তর নেটওয়ার্কের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
অন্যদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণের পর সতর্কতার মাত্রা আরও বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশও। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পার্কস্ট্রিট, নিউ মার্কেট, ধর্মতলা, হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে চলছে তল্লাশি অভিযান। পার্কস্ট্রিট থানার পক্ষ থেকে হোটেল ও লজগুলোয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে রেজিস্টার। কে কবে এসেছে, কোথা থেকে, কত দিনের জন্য বুকিং করা হয়েছে, সব খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মা ভার্চুয়াল বৈঠকে শহরের প্রতিটি থানাকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো অচেনা ব্যক্তি বা সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়লেই তাৎক্ষণিকভাবে নজরদারি শুরু করতে হবে। এক জায়গায় নয়, বিভিন্ন স্পটে নাকা চেকিং চালিয়ে অপরাধ রুখতে বলা হয়েছে। দিল্লির ঘটনায় দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সতর্ক। তারই জেরে রাজ্য পুলিশের এই বাড়তি তৎপরতা। আর তাতেই নলহাটিতে মিলল বিস্ফোরকের পাহাড়।
