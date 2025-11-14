PM Modi on Bihar Election Result: 'মুসলিম-যাদব তত্ত্ব ধ্বংস করল বিহার, জন্ম নয়া MY ফর্মুলার', মমতাকেও বার্তা মোদীর?

PM Modi on Bihar Election Result: 'মুসলিম-যাদব তত্ত্ব ধ্বংস করল বিহার, জন্ম নয়া MY ফর্মুলার', মমতাকেও বার্তা মোদীর?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করলেন, পুরনো MY (মুসলিম এবং যাদব) ফর্মুলা ধ্বংস করে দিল বিহার। বরং নয়া MY ফর্মুলার জন্ম দিল বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, ‘কয়েকটি দল তুষ্টিকরণ দল MY (মাই) ফর্মুলা বানিয়েছিল।'
আর সেই মুসলিম এবং যাদব ভোটব্যাঙ্ক খুইয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভয়ংকর ভরাডুবির মুখে পড়ল মহাগঠবন্ধন। আর সেটার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করলেন, পুরনো MY (মুসলিম এবং যাদব) ফর্মুলা ধ্বংস করে দিল বিহার। বরং নয়া MY ফর্মুলার জন্ম দিল বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, 'কয়েকটি দল তুষ্টিকরণ দল MY (মাই) ফর্মুলা বানিয়েছিল। আজকের এই জয়ের মাধ্যমে বিহার নয়া একটি ইতিবাচক মাই ফর্মুলা দিয়েছে - মহিলা এবং ইউথ। সাম্প্রদায়িক মাই ফর্মুলাকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে বিহার।'
তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে?
আর সেই ‘MY’ ফর্মুলার মাধ্যমে মোদী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বার্তা দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পশ্চিমবঙ্গে ‘Y’ ফ্যাক্টর না থাকলেও ‘M’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে একচ্ছত্র আধিপত্য আছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু যেভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তাতে সেই মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক কতটা ধরে রাখতে পারবেন মমতারা, তা নিয়ে ধন্দ আছে। আর মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক হাতছাড়া হলে কীরকম অবস্থা হতে পারে, তার উত্তর মিলে গিয়েছে বিহারে।
মোদীর নয়া ফর্মুলাতে শক্তিশালী জায়গা আছে মমতার!
যদিও মোদী যে নয়া ‘MY’ ফর্মুলার কথা বলেছেন, ‘M’ হিসেবে মহিলাদের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর গত দুটি বড় নির্বাচনে (২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন) মহিলারা ভোট দিয়েছিলেন তৃণমূলকেই। ফলে বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কাজটা সহজ হবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।
কোনও রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয় হোক বা লোকসভা ভোটে বাজিমাত করা হোক - গণনার সন্ধ্যায় বিজেপি জিতলে নয়াদিল্লিতে পদ্মশিবিরের সদর দফতরে মোদীর ভাষণ দেওয়া ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। এবারও সেই ধারা অব্যাহত থাকল। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী কী কী বললেন, তা দেখে নিন।
১) মোদী: দেশে তুষ্টিকরণের কোনও জায়গা নেই। তুষ্টিকরণের জায়গা নিয়েছে সন্তুষ্টিকরণ। ভারতের মানুষ এখন শুধু দ্রুত বিকাশ চান। আর উন্নত ভারত চান।
২) মোদী: পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তে বিকাশবাদের রাজনীতির প্রতি জনাদেশ।
৩) মোদী: এটাই বিহারে বিনিয়োগের সেরা সময়। আমরা সমৃদ্ধশালী এবং উন্নত বিহার তৈরি করব।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বিহারের ফলাফল
১) এনডিএ জোট: ২০২
২) মহাগঠবন্ধন: ৩৫
৩) জন সুরজ পার্টি: ০
৪) অন্যান্য: ৬
