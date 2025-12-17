ইন্ডিগোর আকাশে ফের বিপত্তি! বিমানের নাকে সজোরে ধাক্কা পাখির, বিপদ বুঝেই...
পাখির ধাক্কায় বিমানের নাকের মধ্যে থাকা রাডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিমানের সমস্যা যেন মিটছেই না। একের পর এক বিমানে গোলযোগ। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর থেকেই একাধিক বিমানেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারমধ্যে ইন্ডিগোর বিপর্যয়ে অনেক ফ্লাইট বাতিল করা হচ্ছে। মাঝ আকাশেও বিপত্তি যেন থামছে না। মঙ্গলবার দৃশ্যমানতা কম থাকায় কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে ইন্ডিগোর একটি বিমান। পরে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই ঘটে বিপত্তি। আকাশে উড়ার পরই বিমানের নাকে সজোরে ধাক্কা মারে পাখি। তবে পাইলটের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। দ্রুত অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে। প্রাণরক্ষা হয়েছে ১৮০ জন যাত্রীর।
কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার হায়দরাবাদ থেকে ১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে রাঁচির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ইন্ডিগোর একটি বিমান। তবে রাঁচিতে প্রতিকূল আবহাওয়া ও দৃশ্যমানতা কম থাকায় রাঁচি বীরসা মুন্ডা বিমানবন্দরে অবতরণ করানো যায়নি বিমানটিকে। তাই শেষমেশ বিমানটিকে ঘুরিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। এরপর রাঁচির অনুকূল আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি হলে ইন্ডিগোর বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রাঁচির উদ্দেশে রওনা দেয়। কিন্তু, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে উড়ানের পর পরই বিমানের নাকে পাখির ধাক্কা লাগে। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমানের নাকটি। এরপরেই পাইলট তৎপরতার সঙ্গে এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুনরায় বিমানটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করান। সকল যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামানো হয়। সুরক্ষিত সকলেই।
জানা গিয়েছে, পাখির ধাক্কায় বিমানের নাকের মধ্যে থাকা রাডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত মেরামতি শুরু করেন। কিন্তু, মেরামতি না হওয়ায় ১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে রাঁচি বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেয় অন্য একটি বিমান। ক্ষতিগ্রস্ত ইন্ডিগো বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে হ্যাঙ্গারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেরামতির জন্য। তবে এই ঘটনা নতুন নয়। পাখির ধাক্কায় বিমানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর প্রায়ই সামনে আসে। কিছুদিন আগেই আগরতলা থেকে কলকাতাগামী একটি বিমানে পাখির ধাক্কা লেগেছিল। আগরতলা থেকে উড়ানের পরই পাখির সঙ্গে ধাক্কায় বিমানের বাম দিকের ইঞ্জিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিপদ বুঝেই পাইলট তৎক্ষণাৎ বিমানটিকে আগরতলা বিমানবন্দরে অবতরণ করিয়েছিলেন।