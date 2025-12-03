গরুপাচার মামলায় BJP যোগ! বনগাঁ থেকে গ্রেফতার গেরুয়া শিবিরের নেতা, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

গরুপাচার মামলায় BJP যোগ! বনগাঁ থেকে গ্রেফতার গেরুয়া শিবিরের নেতা, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে
ধৃত ব্যক্তি বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার ৭৭ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি।
গরুপাচার মামলায় এবার গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেতাকে। ধৃতের নাম পরিতোষ মহালদার। ২০১৭ সালের একটি মামলায় মঙ্গলবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার ৭৭ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি। এতদিন জামিনে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় পুলিশ এদিন তাঁকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিজেপি নেতা পরিতোষ মহালদারকে বনগাঁ থানার অন্তর্গত পুরাতন বনগাঁ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'আমরা বারবার করে আগে বলতাম এই সব পাচারের সঙ্গে বিজেপি যুক্ত রয়েছে। আর এবার প্রমাণিত হল, বিজেপির লোকেরা গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত। অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।' এদিকে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'পরিতোষ মহলদার ২০২৩-২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে এসেছেন। হয়ত বা তিনি কোনও একটি তারিখে হাজিরা দেয়নি। সেই কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে বিজেপির কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। বিজেপি দেশের কথা বলে দশের কথা বলে।' অপরদিকে, বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ দাবি করেছেন, পরিতোষ মহলদার বিজেপি সমর্থক। তিনি বুথ সভাপতি নয়।
বনগাঁর যুবক অপহরণ
অন্যদিকে, সম্প্রতি কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বনগাঁর এক যুবককে নিয়ে গিয়ে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল। বাড়িতে মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা চাওয়ার হয়। ২০ দিন পর বনগাঁর বাসিন্দা ওই যুবক কোচবিহার থেকে উদ্ধার হয়। বনগাঁ থানার পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে বাড়ির লোকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর পেট্রাপোল থানার হরিদাসপুর এলাকার বাসিন্দা আলমগির মুন্সী। ওই যুবক কাজ খুঁজছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বনগাঁর হরিদাসপুরের বাসিন্দা সাদ্দাম মণ্ডলের। তিনিই ওই যুবককে কাজের প্রলোভন দেখান। দিন ২০ আগে ওই যুবককে কাজ দেওয়ার নাম করে প্রথমে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আলমগিরকে সুমন বর্মন ও সুজন বর্মন নামে দুই ব্যক্তির কাছে রাখা হয়। ওই দুই যুবক তাঁকে আবার কোচবিহার নিয়ে গিয়ে একরামুল হক নামে এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যান।
কোচবিহারে একটি মাছের ভেড়িতে তাঁকে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু দিন কয়েক কাজ করার পরেই ওই যুবক বাড়ি ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। অভিযোগ, সেসময় তাঁকে বাড়ি যেতে দেওয়া হয় না। অপহরণ করা হয়েছে বলে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। কোচবিহার থেকে ওই যুবকের বনগাঁর বাড়িতে ফোন করে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণও দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ফোন পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান আলমগিরের পরিবারের সদস্যরা। এরপরই ওই যুবকের পরিবারের তরফে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে বনগাঁ থানার পুলিশ বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পুলিশ রবিবার কোচবিহারের একরামুল হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে উদ্ধার হন ওই যুবক।