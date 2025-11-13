বাবা সাজিয়ে দু’জায়গায় ভোটার কার্ড! কালনায় BJP নেতার বিরুদ্ধে উঠল অভিযোগ

দল বলছে স্বচ্ছতার কথা, অথচ নিজেদের নেতার কাজেই উঠছে প্রশ্ন। পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য গোপাল বারুইয়ের নাম এখন প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক মহল সব জায়গায় চর্চায়। অভিযোগ, আত্মীয়কে ‘বাবা’ সাজিয়ে তিনি দু’টি আলাদা ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন। একটিতে বাবার নাম অনিল বারুই, অন্যটিতে জেঠু দুলাল বারুইকে বাবা হিসেবে দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই কার্ডের ভোটার নম্বরও ভিন্ন। এসআইআর আবহে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকা জুড়ে।
তৃণমূলের দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিজেপির বহু নেতা-কর্মী নাকি একই কৌশলে একাধিক ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছেন। কালনার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তারক সরকার বলেন, এইভাবে কাকা-জেঠুকে বাবা সাজিয়ে নাম তোলা স্পষ্ট অনৈতিক কাজ। কমিশনের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া। তৃণমূল আরও অভিযোগ তুলেছে, বিজেপি শুধু নিজেদের লোকের জন্যই নয়, বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি আসা বহু মানুষকেও ভোটার কার্ড পাইয়ে দিয়েছে। এমনকি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি দলীয় পদেও বসেছেন।
অন্যদিকে, অভিযুক্ত বিজেপি নেতা গোপাল বারুই নিজের দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আগে জেঠুর নাম দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন। পরে বাবার নাম দিয়ে আবার কার্ড হয়েছে। এখন বাবার নাম-সংবলিত কার্ডটাই ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রশাসনের কাছে এই ভুল সংশোধনের আবেদন করেছেন কি না, এই প্রশ্নে তিনি কোনও জবাব দিতে পারেননি।
ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই কালনা বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রশাসনের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে। কালনা মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের ‘স্বচ্ছতা’ প্রচার এখন নিজেদের গলাতেই ফাঁস হয়ে উঠছে। বিশেষ করে রাজ্যে ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণ বা এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে বিজেপি সরকারকে যেভাবে সমর্থন করছিল, এই ঘটনাগুলির পর তা ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মতুয়া অধ্যুষিত গ্রামগুলিতেও এর প্রভাব পড়ছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। কারণ, গত কয়েকটি নির্বাচনে ওই এলাকাগুলিতে বিজেপি ব্যাপক ভোট পেলেও, এবার থেকে তাদের প্রতি অসন্তোষ বাড়ছে।