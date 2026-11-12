কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডের দায়িত্বে বিজেপি নেতারাই! শুভেন্দুর সিদ্ধান্তে শমীকের সিলমোহর

কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডের দায়িত্বে বিজেপি নেতারাই! শুভেন্দুর সিদ্ধান্তে শমীকের সিলমোহর
শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের অবসান ঘটেছে।
কলকাতা পুরসভা নির্বাচন নিয়ে আইনি জটিলতার মধ্যেই বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। কলকাতার প্রস্তাবিত ২০৯টি ওয়ার্ডেই বিজেপির নেতা-কর্মীদের সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণাকে এবার প্রকাশ্যে সমর্থন জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে প্রয়োজনে বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদেরই দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, আদালতের রায়কে সম্মান জানিয়েই আপাতত অপেক্ষা করছে সরকার। কিন্তু পুরভোট নিয়ে আইনি জটিলতা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষকে নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। তাই স্থানীয় বিজেপি নেতা ও কর্মীদের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের অবসান ঘটেছে। সাধারণ মানুষ যাতে পানীয় জল, রাস্তা পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ এবং অন্যান্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাই সরকারের লক্ষ্য। তাঁর কথায়, সিপিএমের পার্টি অফিস থেকে কাউকে তুলে এনে বা তৃণমূলের কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলরকে সমন্বয়কারী করা সম্ভব নয়। স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরাই এই দায়িত্ব পালন করবেন। তবে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোক, তা তাঁরা চান না বলেও জানিয়েছেন শমীক।
কিন্তু কেন ২০৯টি ওয়ার্ডে এই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার? কলকাতা পুরসভার বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ডকে পুনর্বিন্যাস করে ২০৯টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব দিয়েছে প্রশাসন। সেই পুনর্বিন্যাসের বৈধতা এবং পদ্ধতি নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাকারীদের অভিযোগ, তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।
গত শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে না। এই নির্দেশের ফলে পুরভোটের প্রক্রিয়া আটকে যায়। রাজ্য সরকার এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের পরেও যদি নির্বাচন নিয়ে জট না কাটে, সেক্ষেত্রে ২০৯টি প্রস্তাবিত ওয়ার্ডে সমন্বয়কারী নিয়োগের পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে কাজ করবে পুর প্রশাসন।
এই সিদ্ধান্ত ঘিরে বিরোধীদের মধ্যে তীব্র আপত্তি তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচিত কাউন্সিলরের পরিবর্তে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের বসিয়ে কার্যত পিছনের দরজা দিয়ে পুরসভার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও এই পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা বলে কটাক্ষ করেছেন।
সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও বিজেপির এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগেই সরকার কেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি? আদালতের বাধার পর দলীয় কর্মীদের সমন্বয়কারী করার পরিকল্পনা আসলে পুরসভার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা।
অন্যদিকে, কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া পুরনিগমের নাগরিক পরিষেবা নিয়েও সরব হয়েছেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, গত ১৩ বছর ধরে হাওড়া পুরনিগমে নির্বাচন হয়নি। সেখানকার বাসিন্দারাও নির্বাচিত পুরবোর্ডের অভাবে সমস্যায় পড়ছেন।
সব মিলিয়ে কলকাতা পুরভোটকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংঘাতও তীব্র হচ্ছে। একদিকে আদালতের নির্দেশ মেনে নির্বাচনের অপেক্ষা, অন্যদিকে ২০৯টি ওয়ার্ডে দলীয় সমন্বয়কারী নিয়োগের প্রস্তুতি। এখন দেখার, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে পুরভোটের জট কাটে, নাকি ৩০ নভেম্বরের পর কলকাতার পুর প্রশাসনে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More