Lakshmir Bhandar & Bangladeshis: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়েছেন ক'জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী? তদন্তে দাবি BJP'র

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘আমাদের করের টাকা থেকে কীভাবে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বাংলাদেশিদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল? এই ২ কোটি ১৫ লক্ষ বাংলার মহিলাকে দেওয়া হয়। বহু সংখ্যক মহিলা, তাঁরা বাংলাদেশের, তাঁরাও টাকা পাচ্ছেন! কত সংখ্যক বাংলাদেশি মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দেওয়া হয়েছে, তার তদন্ত দাবি করি।’
এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই শ'য়ে শ'য়ে অনুপ্রবেশকারী এপার থেকে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সীমান্তে এমন অনেক অনুপ্রবেশকারীর ভিড়ের দৃশ্য সামনে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অনেক মহিলাই জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তারা পেতেন। আবার অনেকে দাবি করেছেন, তাঁদের কাছে কোনও নথি ছিল না বলে সরকারি কোনও প্রকল্পের সাহায্য তাঁরা পাননি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি এবার প্রশ্ন তুলেছে, ভারতের করদাতাদের টাকায় ক'জন বাংলাদেশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন? এই নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন গেরুয়া শিবিরের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।
অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'আমাদের করের টাকা থেকে কীভাবে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বাংলাদেশিদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল? এই ২ কোটি ১৫ লক্ষ বাংলার মহিলাকে দেওয়া হয়। বহু সংখ্যক মহিলা, তাঁরা বাংলাদেশের, তাঁরাও টাকা পাচ্ছেন। কত সংখ্যক বাংলাদেশি মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দেওয়া হয়েছে, তার তদন্ত দাবি করি। আমাদের রাজ্যের ভাইবোনদের জন্য এই টাকা খরচ করা হোক, এটাই কাম্য।'
এদিকে এসআইআর আতঙ্কে বাংলাদেশে ফেরার জন্য কয়েকশো অনুপ্রবেশকারী বসে আছে হাকিমপুর সীমান্তে। এই সব অনুপ্রবেশকারীদের কাছে কোনও নথিপত্র নেই। এই আবহে এদের কীভাবে বাংলাদেশে পুশব্যাক করবে বিএসএফ? রিপোর্ট অনুযায়ী, সীমান্তে বিএসএফের ট্রাক এসে পৌঁছেছে। এই সব ট্রাকে করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে সোনাই নদীর তীরে। সেখান থেকে নাকি বিজিবির বোট অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে বাংলাদেশে। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের পুশব্যাক করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল বিএসএফ। তবে তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।
উল্লেখ্য, বাংলায় প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছিল এসআইআর। এরপর থেকে নাকি কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় বহু অবৈধভাবী বাংলাদেশি পালিয় গিয়েছে। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের কাছে হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় আরও ক্রমেই বাড়ছে। ভারত ছেড়ে বহু বাংলাদেশি সীমান্তে চলে যাচ্ছে নিজ দেশে। এদের অনেকের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র আছে। আবার অনেকের কাছে কোনও নথি নেই। তবে এই সকলেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বছরের পর বছর।