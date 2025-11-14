বিহারে ভোটের ফল দেখে উৎসাহ, বাংলায় রাজনৈতিক কৌশল ঠিক করবে বিজেপি
আজ বিহারের ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এনডিএ শিবির আবার ক্ষমতায় আসছে। এবার বিহারের ফল দেখে পড়শী রাজ্য বাংলায়ও সেই ফলকে দেখে পরবর্তী রণনীতি ঠিক করবে রাজ্য বিজেপি। বিশেষত শুভেন্দু অধিকারী সমর্থিত শিবির। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আসলে বিজেপি দেখছে বিহারে এসআইআরের প্রভাব কেমন হচ্ছে। কারণ রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রচুর নাগরিকের নাম নিবন্ধন থেকে বাদ পড়ার মতো আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক চলছে। জনগণের উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা কীভাবে ভোটে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাই এখন মূল প্রশ্ন।
বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, বিহারের মতো বাংলায় কৌশল নিলে পরিস্থিতি দলের পক্ষে থাকবে। বিজেপি সূত্রে জানা যায়, শুভেন্দু ও সুকান্ত মজুমদারের শিবিরে সাম্প্রতিককালে এ ইস্যু নিয়ে জরুরি বৈঠক হয়েছে। তৃণমূল দাবি করছে, এসআইআর পর্ব বাংলায় বিজেপির ক্ষতি করে এবং তৃণমূলও ভোটফল থেকে উপকৃত হবে। অর্থাৎ একাধিক আসনে তৃণমূলের ভোট বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কমিশনের তথ্য বলছে, বাংলায় বিএলএ দুই পদের লোকই পাচ্ছে না বিজেপি। তৃণমূল তুলনায় কয়েকগুণ এগিয়ে। এই তথ্য দিল্লির নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছে এবং রাজ্য বিজেপি নেতারা এ নিয়ে দিল্লির প্রশ্নের মুখে পড়ছেন। রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য বক্তব্যে বলেন, তিনি সদ্য দায়িত্ব নিয়েছেন, গত দিনের সংগঠনকারীরা এ পরিস্থিতি ভালো জানেন।
এভাবে দিল্লির স্তরে বাংলার বাস্তব চিত্র পৌঁছে দখল সহজ নয়, এমন ইঙ্গিত তৈরি হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সর্বোচ্চ ২০ হাজার ভোটের মধ্যে যে আসনগুলোতে পিছিয়ে আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সেখানে ভোট বাদ দেওয়ার টার্গেট রাখা হোক। তবে পুরো পরিকল্পনার ফল নির্ভর করবে বিহারের ফলাফলের ওপর। ইতিমধ্যে, সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে যে আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, তাকেও কৌশলে রূপান্তর করার চেষ্টা করছে বিজেপি। ফলে বিজেপির কৌশল এবার কি হবে তাই নিয়ে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে।
