BLO Ill during SIR Duty: SIR ফর্ম বিলির সময় সেরিব্রাল অ্যাটাক প্রৌঢ়া BLO-র, কাজের চাপের অভিযোগ

জলপাইগুড়ির মালবাজারে কাজের চাপে বিএলও আত্মহত্যা নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে রাজ্যে। এরই মাঝে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন হুগলির কোন্নগরের এক প্রৌঢ়া বিএলও। অসুস্থ বিএলও-র নাম তপতী বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, অসুস্থ হয়ে রাস্তাতেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। সেরিব্রাল অ্যাটাকের কারণে তাঁর বাঁ দিক অবশ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। অসুস্থ বিএলও-র পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর-এর কাজের চাপে এই পরিণতি হয়েছে তাবসীদেবীর। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তপতীর রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি। উচ্চ রক্তচাপও রয়েছে। তবে তিনি নাকি নিময়িত ওষুধ খেতেন না। সেই কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে।
তপতী বিশ্বাস পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তিনি কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা। বয়স তাঁর প্রায় ৬০। তাঁর স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের অভিযোগ, ফর্ম বিলি থেকে শুরু করে জমা দেওয়া এবং সেই তথ্য ডিজিটালি অ্যাপে আপলোড করার কাজ বেশ চাপের ছিল। এতটা চাপ একা তপতী নিতে পারছিলেন না। প্রবীরবাবুর আরও অভিযোগ, ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে কিউআর কোড স্ক্যান করে ফর্মের তথ্য আপলোড করা যাচ্ছিল না। এর জেরে নাকি চিন্তায় ঘুম আসছিল না তপতীদেবীর। এরই সঙ্গে বিভিন্ন ভোটারের পরিবারের থেকে ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য দিনরাত ফোন আসত তাপতীর কাছে।
এদিকে তপতী আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। এই আবহে তাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব গ্রহণ করতে বারণ করেছিলেন স্বামী। তবে তখন তপতী জানিয়েছিলেবন, বিএলও-র দায়িত্ব গ্রহণ না করলে চাকরি থাকবে না তাঁর। জানা গিয়েছে, কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিএলও-র দায়িত্বে ছিলেন তপতী বিশ্বাস। তপতীর বুথে মোট ১০১৬ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে এখনও ৪৫ জনকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া বাকি। এদিকে অনেকেরই ফর্ম এখনও জমা নেওয়া হয়নি সেখানে। আবার সেগুলি ডিজিটালি আপলোড করার কাজও সম্পন্ন হয়নি।
News/Bengal/BLO Ill During SIR Duty: SIR ফর্ম বিলির সময় সেরিব্রাল অ্যাটাক প্রৌঢ়া BLO-র, কাজের চাপের অভিযোগ