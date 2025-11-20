BLO Sick during SIR Duty: অসুস্থ আরও এক বিএলও, অভিযুক্ত ‘এসআইআরের কাজের চাপ’
এবার কাজের চাপে অসুস্থ আরও এক বিএলও। এই ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জে। অসুস্থ ব্যক্তির নাম কৃষ্ণপদ সরকার। তিনি রায়গঞ্জ দক্ষিণ চক্রের গোয়ালদহ এফপি স্কুলের শিক্ষক। রায়গঞ্জের কসবা মাহাশো এলাকার ২০৬ নম্বর বুথের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ১৯ নভেম্বর হেমতাবাদে যাওয়ার পথে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন কৃষ্ণপদবাবু। এরপরই দ্রুত হেমতাবাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে পাঠানো হয় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।
অসুস্থ কৃষ্ণপদবাবুর স্ত্রী তাপসী সরকার সংবাদমাধ্যমকে ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, বিএলও-র দায়িত্ব পালনের সময় স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কথায়, 'দিনরাত কাজ করেও কাজ শেষ করতে পারছিল না। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন।' পরিবারের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে দায়িত্বের চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না কৃষ্ণপদবাবু। বিষয়টি তিনি পরিবারের পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছিলেন। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি।
এর আগে জলপাইগুড়ির মালবাজারে কাজের চাপে বিএলও আত্মহত্যা নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল রাজ্যে। আর ১৯ তারিখই এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আরও এক বিএলও। হুগলির কোন্নগরে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল। অসুস্থ বিএলও-র নাম তপতী বিশ্বাস। তিনি পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তিনি কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা। বয়স তাঁর প্রায় ৬০। জানা গিয়েছে, অসুস্থ হয়ে রাস্তাতেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। সেরিব্রাল অ্যাটাকের কারণে তাঁর বাঁ দিক অবশ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। অসুস্থ বিএলও-র পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর-এর কাজের চাপে এই পরিণতি হয়েছে তাবসীদেবীর। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তপতীর রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি। উচ্চ রক্তচাপও রয়েছে। তবে তিনি নাকি নিময়িত ওষুধ খেতেন না। সেই কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে।
এদিকে তপতী আগে থেকেই অসুস্থ থাকায় তাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব গ্রহণ করতে বারণ করেছিলেন স্বামী। তবে তখন তপতী জানিয়েছিলেবন, বিএলও-র দায়িত্ব গ্রহণ না করলে চাকরি থাকবে না তাঁর। জানা গিয়েছে, কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিএলও-র দায়িত্বে ছিলেন তপতী বিশ্বাস। তপতীর বুথে মোট ১০১৬ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে এখনও ৪৫ জনকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া বাকি। এদিকে অনেকেরই ফর্ম এখনও জমা নেওয়া হয়নি সেখানে। আবার সেগুলি ডিজিটালি আপলোড করার কাজও সম্পন্ন হয়নি।
