Bongaon Municipality: পদ ছাড়ছেন না গোপাল, ২২ সদস্যের বনগাঁ পুরসভায় ৯ TMC কাউন্সিলরের অনাস্থা প্রস্তাব

Bongaon Municipality: পদ ছাড়ছেন না গোপাল, ২২ সদস্যের বনগাঁ পুরসভায় ৯ TMC কাউন্সিলরের অনাস্থা প্রস্তাব
তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন কাউন্সিলর গোপালের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। যদিও বাকি কাউন্সিলররা সেই অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে অস্বীকার করেছে। এই আবহে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান পদে গোপালের থাকা, না থাকার নেপথ্যে সমীকরণ জমে উঠেছে।
দল নির্দেশ দিয়েছিল সরে যেতে। তবে সেই নির্দেশ অমান্য করেই চেয়ারম্যান পদ আঁকড়ে রয়েছেন গোপাল শেঠ। এই আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন কাউন্সিলর গোপালের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। যদিও বাকি কাউন্সিলররা সেই অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে অস্বীকার করেছে। এই আবহে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান পদে গোপালের থাকা, না থাকার নেপথ্যে সমীকরণ জমে উঠেছে। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ভোটে বনগাঁ পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। এই আবহে বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোপালকে পদ থেকে সরাতে নির্দেশ দেয় দল। তবে দলের নির্দেশ অমান্য করে উলটে ভাইস চেয়ারম্যানকেই সরিয়ে দিয়েছিলেন গোপাল শেঠ।
এর আগে দলের তরফ থেকে গোপালকে শোকজের চিঠি পাঠিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তিনি ইস্তফা না দিলে দল তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। তবে তাতেও কোনও হেলদোল নেই গোপালের। এই আবহে বুধবার বিকেলে বনগাঁ পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ও মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে ৯ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাবের আবেদন জানান।
এর আগে পদত্যাগ না করে সাময়িক ছুটিতে যাওয়ার কথা বলেছিলেন গোপাল। তাঁর পরিবর্তে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজিৎ দাসকে দায়িত্বভার দিয়েছিলেন গোপাল। তবে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়মের জটিলতার কারণে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে দেননি সুরজিৎকে। এই আবহে বনগাঁয় দলীয় কার্যালয়ে কাউন্সিলরদের বৈঠক ডাকা হয়। তবে সেখানে অনাস্থা প্রস্তাবে সায় দেন মাত্র ৯ জন কাউন্সিলর। ২২ সদস্যের পুরসভায় এই সংখ্যাটা গোপালকে সরাতে যথেষ্ঠ নয়। অবশ্য, এই পরভায় বিরোধীদেরও বোর্ড গঠনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। এই আবহে গোপালের পদত্যাগ বিতর্কের আবহে বিজেপির বক্তব্য, এটা তাদের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাহলে নাগরিক পরিষেবা আর কবে দেবে তারা?
