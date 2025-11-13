Edit Profile
    দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ, নজিরবিহীন রায় কলকাতা হাইকোর্টের

    আদালতের মতে, দলত্যাগ বিরোধী আইন স্পষ্ট, যে কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যদি দলের টিকিটে জিতে পরে অন্য দলে যোগ দেন, তাহলে তাঁর বিধায়ক পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ হওয়া উচিত। সেই ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার আদালত মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ বাতিল ঘোষণা করে।

    Published on: Nov 13, 2025 3:41 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে খারিজ হয়ে গেল মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ। দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, বিজেপির টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিধায়ক হিসেবে আর বৈধ নন মুকুল। একইসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের সিদ্ধান্তও বাতিল করেছে আদালত।

    আরও পড়ুন: টানা ছয় মাস ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুকুল রায়, কী হয়েছে?‌ কেমন আছেন?‌

    রাজনীতিতে মুকুল রায়ের যাত্রা বরাবরই নাটকীয়। একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন তিনি। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতবিরোধ বাড়লে পাড়ি দেন বিজেপিতে, পান নন্দীগ্রামের শুভেন্দু অধিকারীর মতোই রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্রের ভূমিকা। ২০২১ সালে কৃষ্ণনগর উত্তর আসন থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে বিধানসভায় পৌঁছন। কিন্তু নির্বাচনের পর ফের তৃণমূল কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি, আর সেখানেই শুরু হয় আইনি জট। বিজেপি-র পক্ষ থেকে প্রথম মামলা করেন অম্বিকা রায়। তাঁর প্রশ্ন ছিল, একজন তৃণমূলঘনিষ্ঠ নেতা কীভাবে বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারেন? সংবিধানবিরোধী এই অবস্থান মানা যায় না বলে যুক্তি দেন তিনি। এরপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ২০২৩ সালে আলাদা মামলা দায়ের করেন, দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের দাবি জানিয়ে।

    শুভেন্দুর অভিযোগ ছিল, বিজেপির টিকিটে জিতে এখন তৃণমূলের সভা-মঞ্চে মুকুল রায়। তিনি কার্যত বিজেপি বিধায়ক হিসেবে নয়, তৃণমূল নেতার ভূমিকা পালন করছেন। অথচ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে মুকুল রায় এখনও বিজেপির সদস্য, তাই তাঁর পদ খারিজের প্রশ্ন নেই। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হন বিরোধী পক্ষের আইনজীবীরা। কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সংবিধানের দশম তফসিলের বিরোধী। আদালতের মতে, দলত্যাগ বিরোধী আইন স্পষ্ট, যে কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যদি দলের টিকিটে জিতে পরে অন্য দলে যোগ দেন, তাহলে তাঁর বিধায়ক পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ হওয়া উচিত। সেই ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার আদালত মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ বাতিল ঘোষণা করে।

    এই রায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন। রাজ্যে এই প্রথম দলত্যাগ বিরোধী আইনে কোনও বিধায়কের পদ খারিজ হল। রায়ের পর শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি আক্রমণ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতৃত্বকে। তাঁর বক্তব্য, ২০১১ সাল থেকে সংবিধানের দশম তফসিলকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মুকুল রায় তৃণমূলের উত্তরীয় পরে মিটিংয়ে যান, বক্তৃতা দেন, আর বিধানসভায় দাবি করেন তিনি বিজেপি বিধায়ক! এমন মিথ্যাচার পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

