    SSC মামলায় বিরাট আপডেট! ৭২৯৩ ‘দাগিরই’ পুরো তালিকা প্রকাশ, হাইকোর্টের বড় নির্দেশ...

    প্যানেল প্রকাশের পর যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের তালিকাও আগামী শুনানিতে আদালতে জমা দিতে হবে। 

    Published on: Dec 01, 2025 4:18 PM IST
    By Sahara Islam
    এসএসসি মামলায় বিরাট আপডেট। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতেই ফের একবার কলকাতা হাইকোর্টে ওঠে মামলা। এই প্রক্রিয়াতেও কীভাবে অযোগ্য প্রার্থী বসলেন পরীক্ষা দিতে সেই নিয়ে মামলা হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সোমবার ফের একবার 'দাগি'দের লিস্ট প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা।

    এই প্রথম নয়, একাধিকবার এসএসসিকে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্ট উভয়ই। এসএসসিও তালিকা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে নতুন প্রক্রিয়ায় ‘দাগি’ চাকরিপ্রার্থীর বসার পর আরও একবার বিতর্ক বাঁধে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা দাগিদের নাম-অভিভাবকের নাম-রোল নম্বর সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে প্রকাশের নির্দেশ দেন। সেই মতো তালিকাও প্রকাশ করে এসএসসি। গত ২৭ নভেম্বর এসএসসি ১ হাজার ৮০৬ জন দাগি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক যাঁরা চাকরি করছিলেন তাঁদের যাবতীয় তথ্য সমেত নাম প্রকাশ করেছিল। তবে সোমবার ফের বিচারপতি তালিকা প্রকাশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আদালত বলে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এসএসসি গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি-র ৩,৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ঠিকই। তবে তারাই শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছিল অযোগ্যদের সংখ্যা ৭,২৯৩। বুধবারের মধ্যে এই ৭ হাজার ২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে বলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

    এসএসসিকে আউট অফ প্যানেল, র‌্যাঙ্ক জাম্প ও ওএমআর মিস ম্যাচদের বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে মোট ৭২৯৩ জনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, এসএসসিকে নিয়োগ যাতে স্বচ্ছ হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এমনকী, প্যানেল প্রকাশের পর যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের তালিকাও আগামী শুনানিতে আদালতে জমা দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, এই ৭ হাজার ২৯৩ জনের মধ্যে অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অশিক্ষক কর্মীরা রয়েছেন। তাঁর মধ্যে এসএসসি ৩,৫১২ দাগি অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা ও দাগি ১ হাজার ৮০৬ জন নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক-শিক্ষকদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছে। এরা সকলেই চাকরি করছিলেন। কিন্তু বাকিরা দাগিদের তালিকায় থাকলেও তাঁরা চাকরি করছিলেন না। তবে এবার সকলেরই যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করতে বলেছে কোর্ট।

