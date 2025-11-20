CEC Gyanesh: ঘুষ খেয়েছেন জ্ঞানেশ? চাকরি পাইয়ে দেন নিজের ২ আত্মীয়কে? মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্ত্রী

CEC Gyanesh: ঘুষ খেয়েছেন জ্ঞানেশ? চাকরি পাইয়ে দেন নিজের ২ আত্মীয়কে? মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্ত্রী
জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, নিজের দুই আত্মীয়কে উচ্চপদে বসিয়েছিলেন জ্ঞানেশ কুমার। এমনকি তিনি জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ পর্যন্ত করেছেন।
শোভনদেব বলেন, 'নির্বাচন কমিশন একটা কনস্টিটিউশন্যাল বডি। স্বতন্ত্র। কিন্তু তার যিনি মাথায় বসে রয়েছেন, তিনি যেদিন জয়েন করেছিলেন, তাঁর নিটকতম দুই আত্মীয়কে সম্মানজনক পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি উৎকোচ নেন, তাঁর শিরদাঁড়াটা বিক্রি করে দেন, তাঁর কাছে দেওয়ার মতো আর কোনও যুক্তি থাকে না।' এদিকে শোভনদেবের এহেন মন্তব্যে বিজেপির পালটা দাবি, বিহারের ফলাফলে এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়েছে।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে শোভনদেবের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিহারের ফলাফলে ভয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে কোনওভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধিতা শুরু করেছে তারা। আর শোভনদেব আদৌ নিজে টিকিট পাবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। তৃণমূলের প্রবীণ নেতাদের অনেককেই এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিছু কিছু মন্তব্য করে চলছেন।' এদিকে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং আবার এই অভিযোগ প্রমাণ করতে সুপ্রিম কোর্টে যেতে বললেন শোভনদেবকে।
এদিকে শুভেনদেবকে সমর্থন করে তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার আবার বলেছেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, চিফ কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে যে তিন জনের কমিটি হবে, তাতে নিরপেক্ষতার জন্য প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা থাকবেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকবেন। সেটা পাল্টে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ ছিলেন। অর্থাৎ নিজের পক্ষে দুটো ভোট ঠিক করে জ্ঞানেশ কুমারকে ঠিক করা হয়েছিল।'
