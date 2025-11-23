Chicken's Neck Update: বড় কিছু হবে নাকি? চিকেনস নেকে হাইপ্রোফাইল বৈঠক ভারতীয় সেনা-সহ একাধিক এজেন্সির

Chicken's Neck Update: বড় কিছু হবে নাকি? চিকেনস নেকে হাইপ্রোফাইল বৈঠক ভারতীয় সেনা-সহ একাধিক এজেন্সির
বড় কিছু হবে নাকি? চিকেনস নেকে হাইপ্রোফাইল বৈঠক ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা-সহ একাধিক এজেন্সির। ভৌগোলিক দিক থেকে চিকেনস নেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংকীর্ণতম বিন্দুতে চিকেনস নেক মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া। যা উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে।
চিকেনস নেকের (শিলিগুড়ি করিডর) নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে শিলিগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল। সূত্রের খবর, সেই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে (স্ম্যাক বা স্টেট সাবসিডারি মাল্টি এজেন্সি সেন্টার) যোগ দেন ভারতীয় সেনা, আর্মি ইনটেলিজেন্স, ভারতীয় বায়ুসেনা, বিএসএফ, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা-সহ দেশের তাবড়-তাবড় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিনিধিরা। তাঁরা ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেজন্য সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন এজেন্সির তরফে নির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকেনস লেক লাগোয়া এলাকা, রাস্তা, হাইওয়ে, স্টেশন, রেললাইন, রেলব্রিজ-সহ বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে।
হাই-প্রোফাইল বৈঠকের তাৎপর্য নেহাত কম নয়
এমনিতে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, শিলিগুড়িতে স্ম্যাকের যে বৈঠক হয়েছে, তা একেবারেই রুটিন। মাঝেমধ্যেই এরকম বৈঠক হয়ে থাকে। ফলে বাড়তি কোনও অর্থ খোঁজার মানে হয় না। কিন্তু দিল্লি বিস্ফোরণ, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা এবং বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের আবহে সেই হাই-প্রোফাইল বৈঠকের তাৎপর্য নেহাত কম নয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।
নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে স্যান্ডউইচ
আসলে ভৌগোলিক দিক থেকে চিকেনস নেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংকীর্ণতম বিন্দুতে চিকেনস নেক মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া। যা উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে। নেপাল এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্যান্ডউইচ হিসেবে অবস্থান করছে সেই এলাকা। চিন এবং ভুটানও বেশি দূরে অবস্থিত নয় ওই এলাকা থেকে। সেই আবহে কৌশলগতভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিকেনস নেকে নিরাপত্তা জোরদার করেছে ভারত। চিকেনস নেকের কাছে রাফাল যুদ্ধবিমান-সহ ভারতের সব অত্যাধুনিক সিস্টেমও আছে।
কড়া নিরাপত্তা শিলিগুড়ি করিডরে
তারইমধ্যে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জেরে চিকেনস নেকের নিরাপত্তা একেবারে নিশ্চিন্দ্র করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হাসিনা সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কাছাকাছি চলে এসেছে। বাংলাদেশের অন্তরবর্তীকালীন সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের আমলে মৌলবাদী এবং ভারত-বিরোধী শক্তির দাপট বেড়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ইউনুস নিজেই উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে ভুলভাল মন্তব্য করেছেন। তার পালটাও দিয়েছে ভারত। সেইসঙ্গে চিকেনস নেকের নিরাপত্তাও একেবারে জোরদার করা হয়েছে।
News/Bengal/Chicken's Neck Update: বড় কিছু হবে নাকি? চিকেনস নেকে হাইপ্রোফাইল বৈঠক ভারতীয় সেনা-সহ একাধিক এজেন্সির