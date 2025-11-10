SIR-র নামে ‘সুপার এমার্জেন্সি!' শাহ'র ইস্তফার দাবি..জিএসটি নিয়ে কী বললেন মমতা?

Subscribe Now! Get features like
এসআইআর-এর নামে রাজ্যে ‘সুপার এমার্জেন্সি’র পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফার দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অভিন্ন কর কাঠামো 'জিএসটি' মেনে নেওয়া তাঁদের ‘বড় ভুল’ ছিল বলে মেনে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘জিএসটি মেনে নেওয়া বড় ব্লান্ডার হয়েছিল।'
বর্তমানে রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআরের কাজ। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। সম্ভবত তারপরই ঘোষণা হতে পারে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। কম সময়ের মধ্যে কেন এসআইআর করার এত তাড়াহুড়ো? উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে ফের সেই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন তোমাদের জন্য এত প্রাণ যাবে জানতে চাই। শকুনিবাবুরা লজ্জা করে না। নোটবন্দি শুনেছিলেন তো, আর এসআইআর হল ভোটবন্দি। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, আপনি আপনাকে চেনেন। এর থেকে বড় অসম্মান কী হতে পারে? দু’বছর সময় দিতে পারত। এত কিসের তাড়াহুড়ো? মানুষকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। নোট হবে না। ঘোঁট হবে।' এসআইআরের নামে সুপার ইমার্জেন্সির পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও ফের কেন্দ্রকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের বিএসএফের হাতে। তাই অনুপ্রবেশের দায় কেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নেবেন না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। অনুপ্রবেশের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে অমিত শাহের ইস্তফার দাবিতে সুর চড়ান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও একবার বিজেপিকে উৎখাতের কথাও বলেন তিনি। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন। কখনও শিক্ষাব্যবস্থা, সংবিধান, আম্বেদকরের নামে বিতর্ক। যা ইচ্ছে তাই করছেন। 'বন্দে মাতরম' ও 'জনগণমন' নিয়ে ঝগড়া বাঁধাচ্ছেন? লজ্জা করে না? আমাদের কাছে 'বন্দে মাতরম' এবং 'জনগণমন' সমান সম্মানের।'
এত দিন জিএসটির ভাগের টাকার দাবিতে একাধিক বার সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই প্রথম পুরনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘ভুল’ স্বীকার করলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ‘ইতিবাচক’ মনোভাব নিয়েই তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার জিএসটি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি মনে করছেন, ওই মেনে নেওয়া ‘বড় ব্লান্ডার’ হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, ১৯৯৬ সালে যে শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন তৎকালীন বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অধুনা প্রয়াত জ্যোতি বসু, ২০২৫ সালের নভেম্বরে সেই ‘ব্লান্ডার’ শব্দটিই শোনা গেল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। এদিন উত্তরকন্যা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জিএসটি মেনে নেওয়া বড় ব্লান্ডার হয়েছিল।' তিনি জানান, জিএসটি যখন শুরু হয়, তখন রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র তাঁকে অভিন্ন করকাঠামো সম্পর্কে বুঝিয়েছিলেন। তারপরে প্রথম রাজনৈতিক দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিএসটি-কে সমর্থন করেছিল। কিন্তু জিএসটির নামে রাজ্যগুলি থেকে টাকা তুলে নিয়ে গেলেও রাজ্যের ভাগের টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘অন্য রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে। বিজেপির রাজ্যে সব খরচ করছে। কিন্তু বাংলার ভাগের টাকা না দিয়ে সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি মনে করি রাজ্যের কর রাজ্যকে ফেরত দেওয়া উচিত।'
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘টাকা তো দেয়ইনি, উল্টে আমাদের রাজ্য থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে।’ সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে এত বড় বিপর্যয়ের পরেও একটা টাকাও দেয়নি কেন্দ্র। সব আমাদের করতে হয়েছে।’ বস্তুত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা, জলজীবন মিশনের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির টাকা রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে না বলে ধারাবাহিক ভাবে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনের আগে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি মেটাতে রাজ্য নিজের কোষাগার থেকেই ৫৯ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছিল।