‘আতঙ্কে’ মতুয়ারা! SIR-র প্রতিবাদে ফের পদযাত্রা মুখ্যমন্ত্রীর, বনগাঁয় জনসভা

রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে আশঙ্কা চরমে। বিশেষত মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় আতঙ্কের আবহ ঘনীভূত হচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই বিষয়টির রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আবারও পথে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ২৫ নভেম্বর, মঙ্গলবার ঠাকুরনগরে পদযাত্রা করবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মতুয়াদের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত ওই এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে একটি জনসভাও। এর আগে কলকাতায় এসআইআরের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, ইতিমধ্যে সভার প্রস্তুতি নিয়ে দফায় দফায় সাংসদ তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারপার্সন মমতাবালা ঠাকুর, জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জ্যোতিপ্রিয়কে পাশে নিয়ে বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘বালুদার (জ্যোতিপ্রিয় এই নামেই পরিচিত) সঙ্গে দিদি কথা বলেন। তিনি জানান, বনগাঁয় সভা করতে চান। মঙ্গলবার দুপুর ১টার সময়ে ত্রিকোণ পার্কে সভা। তারপরে চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।' তিনি আরও বলেন, ‘এখানে ওপার বাংলার মানুষ বেশি। মতুয়া, তফসিলি মানুষজন রয়েছেন। এসআইআরকে সামনে রেখে ভয় দেখানো হচ্ছে। মানুষ আতঙ্কিত। আত্মঘাতী হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই এই নিয়ে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন। সেই বার্তা দিতে আসছেন এখানে।’ তৃণমূল নেতা জানান, মতুয়ারা এখনও তৃণমূলের পাশেই রয়েছেন। আগামী দিনেও থাকবেন। কারণ, এ রাজ্যে মতুয়াদের জন্য যে কাজ হয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রীই করেছেন।
শুক্রবার তৃণমূল নেতৃত্ব হেলিপ্যাডের জন্যে প্রতাপগড় মাঠের পাশাপাশি বনগাঁ স্টেডিয়ামের পাশে বনগাঁ হাইস্কুলের মাঠ পরিদর্শন করেন। কারণ, মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে চেপে কলকাতা থেকে বনগাঁ যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সূত্রে খবর, চাকদহ রোডের প্রতাপগড় মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার নামার জন্য হেলিপ্যাড করা হবে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, ‘মতুয়া ভাইদের চোখে জল। মমতাবালা অনশনে বসেছেন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মতুয়া ভাইরা অসুস্থ। তখন লন্ডনে রয়েছেন একজন। মতুয়ারা বিচার করবেন। কিছু বলার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ আছেন, এর শেষ দেখে ছাড়বেন।’ উল্লেখ্য, এসআইআরের বিরুদ্ধে মমতাবালা যখন অনশন করছিলেন, তখন বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের বিদেশে সপরিবারের ভ্রমণের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। নাম না করে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। অন্যদিকে মমতাবালা ঠাকুর বলেন, ‘এসআইআর নিয়ে যে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দিদি আশ্বাস দিয়েছেন।’
রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার পরে মতুয়াদের একাংশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েক জন আত্মঘাতী হয়েছেন। রাজ্যে যেদিন এসআইআর শুরু হয়, ৪ নভেম্বর কলকাতায় পদযাত্রা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে বিআর আম্বডকরের মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মিছিল শেষ হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি প্রশাসনিক পথেও চাপ বাড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে স্থগিতের অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।