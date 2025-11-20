Edit Profile
    'প্রশিক্ষণের অভাব!' SIR স্থগিতের আর্জিতে কমিশনকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর, কী বলছে কারা দফতর?

    মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া এমনভাবে চালানো হচ্ছে যে তা এখন প্রশাসনের কাছে এক গভীর শঙ্কার জায়গায় পৌঁছে গেছে।

    Published on: Nov 20, 2025 5:40 PM IST
    By Sahara Islam
    বিএলও'দের দুর্দশা নিয়ে বুধবারই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক তার পরের দিনই, বৃহস্পতিবার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এহেন গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয়। ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে। সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হবেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠিতে সিইও দফতরকেও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

    মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

    এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল কাজের চাপে ইতিমধ্যে রাজ্যে এক বিএলও মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আরও একাধিক বিএলও অসুস্থ বলে খবর। এছাড়া প্রক্রিয়া শুরু হওয়া ইস্তক প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে আতঙ্কে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিকভাবেই একের পর এক ঘটনায় উদ্বেগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন তিনি। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া এমনভাবে চালানো হচ্ছে যে তা এখন প্রশাসনের কাছে এক গভীর শঙ্কার জায়গায় পৌঁছে গেছে। তাঁর অভিযোগ, সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক-সবার ওপরই এই প্রক্রিয়া ‘অপরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেওয়া’ হয়েছে। এর ফলে রাজ্যজুড়ে ভয় ও বিভ্রান্তি বাড়ছে বলেই তিনি মন্তব্য করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছেন বুথ লেভেল অফিসাররাই (বিএলও)। তিনি মনে করেন, ‘বিএলও-দের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা তাঁদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সময়। কৃষিক্ষেত্রের এই ব্যস্ততম সময়ে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো অযৌক্তিক। সাধারণ মানুষের উপরও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।’ এই প্রক্রিয়া বিএলও-দের উপর তো বটেই, সাধারণ মানুষদেরও মানসিক ভাবে চাপে ফেলছে। সেই কারণে কিছু আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

    এ প্রসঙ্গে রাজ্যের সিইও-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন মাঠের বাস্তব পরিস্থিতি দেখতে চাইছে না। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে সাহায্য না করে কিংবা সময়সীমা না বাড়িয়ে কলকাতার সিইও দফতর ‘ভয়’ দেখাচ্ছে। বিএলওদের শোকজ করা হচ্ছে। এমনকী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর। এই পটভূমিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। তাঁর অনুরোধ, পরিস্থিতি আরও অবনতির আগে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া অন্তত এখনই স্থগিত রাখা প্রয়োজন। তা স্থগিত করে বিএলওদের প্রশিক্ষণের দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, এখন সিদ্ধান্ত না নিলে পরবর্তী সময়ে তার গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। একইসঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া যাতে স্থগিত করা হয় সেই আবেদনও রাখেন কমিশনকে লেখা চিঠিতে।

    এসআইআর ও কারা দফতর

    অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কারা দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসানসোল-সহ অন্য সংশোধনাগারগুলিতে থাকা বন্দিদের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া মেনে তালিকায় নাম তোলাতে হবে। এডিজি (কারা) লক্ষ্মীনারায়ণ মিনার নির্দেশ বুধবার পৌঁছয় আসানসোল সংশোধনাগারের সুপার চান্দ্রেয়ী হাইতের কাছে। আসানসোল সংশোধনাগারের সুপার জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সেখানে ৪০০ বন্দি রয়েছেন। এঁদের মধ্যে হাতে গোনা বন্দি সাজাপ্রাপ্ত। বাকিরা বিচারাধীন বন্দি। তাঁদের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা যদি এনিউমারেশন ফর্ম নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান, সেক্ষেত্রে সাহায্য করবেন জেল কর্তৃপক্ষ। তিনি এই বিষয়ে কথাও বলবেন মহকুমাশাসকের সঙ্গে। সংশোধনাগারে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বন্দিদের দেখা করার। সেই সময়ে কেউ এনিউমারেশন ফর্ম নিয়ে এলে তা কী ভাবে পূরণ করতে হবে, সে বিষয়ে সাহায্য করবেন কারা দফতরের কর্মীরা। ফর্মে ছবি লাগানোর বিষয়েও সাহায্য করবেন জেল কর্তৃপক্ষ।

