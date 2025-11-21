WB Winter Weather Forecast till 27th Nov: মাসের শেষে ঘূর্ণিঝড় তৈরি বঙ্গোপসাগরে? বাংলায় বৃষ্টি হতে পারে, শীত বাড়বে এখন?

WB Winter Weather Forecast till 27th Nov: মাসের শেষে ঘূর্ণিঝড় তৈরি বঙ্গোপসাগরে? বাংলায় বৃষ্টি হতে পারে, শীত বাড়বে এখন?
আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কা আছে। যদিও আপাতত হলফ করে বলা যাচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হবে। ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফেও সেরকম কিছু জানানো হয়নি। মৌসম ভবনের তরফে শুধুমাত্র জানানো হয়েছে, শনিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আগামী সোমবার নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে পরিণত হতে পারে গভীর নিম্নচাপে। তারপর আরও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে সেটি। বাড়বে শক্তিও। তবে সেটি শেষপর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এমনিতে আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। তারপর রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।
উত্তরবঙ্গে অবশ্য অল্পবিস্তর বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার এবং রবিবার দার্জিলিঙের একটি বা দুটি জায়গায় একেবারে হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওই দু'দিন উত্তরবঙ্গের বাকি সাতটি জেলার (জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আর সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।
আগামী কয়েকদিনে কি ঠান্ডা বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে?
১) আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিন হিমালয়ের পাদদেশীয় জেলাগুলি এবং সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন হেরফের হবে না। ফলে শীত বাড়ছে না এখনই।
২) দক্ষিণবঙ্গেও একইরকম শীত থাকবে। আগামী পাঁচদিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।
আপাতত যা আভাস মিলছে, তাতে নভেম্বরের শেষের দিকে এবং ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ার দিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। ঠান্ডা কিছুটা কমবে। ডিসেম্বরের চার-পাঁচ তারিখের আগে আবার শীত পড়ার সম্ভাবনা বেশ কম বলে মনে করছেন আবহবিদরা।
