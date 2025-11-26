WB Weather Forecast till 2nd December: ১টি ঘূর্ণিঝড় জন্মাল, আরও ১টি তৈরি হবে? নজর সুস্পষ্ট নিম্নচাপে, বাংলায় বৃষ্টি?

WB Weather Forecast till 2nd December: ১টি ঘূর্ণিঝড় জন্মাল, আরও ১টি তৈরি হবে? নজর সুস্পষ্ট নিম্নচাপে, বাংলায় বৃষ্টি?
একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে ইন্দোনেশিয়ার পথে চলে গিয়েছে। আবহবিদরা এখন নজর রাখছেন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব শ্রীলঙ্কা ও ভারতীয় মহাসাগর লাগোয়া অবস্থিত সুস্পষ্ট নিম্নচাপের দিকে। যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তবে ওই গভীর নিম্নচাপ শেষপর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত 'সিস্টেমের' জেরে তামিলনাড়ু, কেরল এবং আন্দামানের কয়েকটি জায়গায় আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং তামিলনাড়ুতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতেরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত বৃষ্টিপাতের কোনও পূর্বাভাস দেওয়া নেই।
ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারের কী অবস্থা?
ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, মালাক্কা প্রণালী এবং সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার উপরে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার জন্ম নিল। যা কার নিকোবরের দক্ষিণ-পূর্বে ৭৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আগামী ২৪ ঘণ্টা একইরকম তীব্রতা বজায় রাখবে ঘূর্ণিঝড়। তারপর ধীরে-ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে। এমনিতে আজ দুপুর-বিকেল নাগাদ ইন্দোনেশিয়া উপকূল পার করতে পারে সেনিয়ার।
দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ শ্রীলঙ্কা ও ভারত মহাসাগরের উপরে যে নিম্নচাপ অবস্থান করছিল, সেটা আরও শক্তি বাড়িয়েছে। পরিণত হয়েছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে। যা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারেও বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তবে সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা, তা এখনও মৌসম ভবনের তরফে কিছু বলা হয়নি।
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?
১) আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী ২ ডিসেম্বর (আগামী মঙ্গলবার) পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।
২) উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে আজ। বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবারও উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।
শীত কি বাড়বে আরও?
এখন শীত তো বাড়বে না। উলটে কমে যাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। পরবর্তী তিনদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বাড়বে।
