    Cyclone Senyar impact on WB: বুধেই ঘূর্ণিঝড় ‘সেনিয়ার’ জন্মাবে বঙ্গোপসাগরে! নামেই আছে তাণ্ডব! কোথায় আসবে?

    Published on: Nov 23, 2025 2:59 PM IST
    By Ayan Das
    আগামী বুধবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। জানিয়ে দিল ভারতীয় মৌসম ভবন। রবিবার মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, তা আরও ঘনীভূত হয়ে মালাক্কা প্রণালী এবং সংলগ্ন আন্দামান সাগরের উপরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সেটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আর সোমবারই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় সেটি আরও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আর পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরেই সেই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আর সেই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে নাম হবে ‘সেনিয়ার’। যে নামটা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ওই শব্দের অর্থ হল সিংহ। অর্থাৎ নামেই তাণ্ডবের আভাস আছে।

    আগামী বুধবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    আগামী বুধবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কত থাকবে?

    তবে সেই সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় কোন পথে অগ্রসর হবে অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ কী হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। একইভাবে গতিবেগ কত থাকবে, তা এখনই বলা যাবে না। আবহবিদদের মতে, সাগরে থাকার সময় সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি বেশ বাড়তে পারে। মঙ্গলবার বা বুধবার নাগাদ মোটামুটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য অভিমুখ এবং গতিবেগ নিয়ে আরও কিছুটা ধারণা স্পষ্ট হবে।

    আপাতত যা আভাস মিলছে, তাতে নভেম্বরের শেষের দিকে এবং ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ার দিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। ঠান্ডা কিছুটা কমবে। ডিসেম্বরের চার-পাঁচ তারিখের আগে আবার শীত পড়ার সম্ভাবনা বেশ কম বলে মনে করছেন আবহবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিন হিমালয়ের পাদদেশীয় জেলাগুলি এবং সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন হেরফের হবে না। ফলে শীত বাড়ছে না এখনই। দক্ষিণবঙ্গেও একইরকম শীত থাকবে। আগামী পাঁচদিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।

    পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    আর সেই সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এবং সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। শীত থমকে গেলেও আগামী শনিবার (২৯ নভেম্বর) পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে না। আর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে আজ সামান্য বৃষ্টি হবে। জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় বৃষ্টি হবে না। আর সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পুরো উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াই শুষ্ক থাকবে।

    News/Bengal/Cyclone Senyar Impact On WB: বুধেই ঘূর্ণিঝড় ‘সেনিয়ার’ জন্মাবে বঙ্গোপসাগরে! নামেই আছে তাণ্ডব! কোথায় আসবে?
