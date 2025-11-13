কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বার থেকে উদ্ধার আইনের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ, মিলেছে প্রেমপত্র

পরিবারের পক্ষ থেকে ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কাকদ্বীপ থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে গোটা ঘটনাকে ঘিরে আরও এক বড় প্রশ্ন উঠে এসেছে, যদি আত্মহত্যাই হয়, তাহলে কেন আইনজীবী ঘটনার পর থেকেই পলাতক?
দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বার থেকে এক তরুণী আইনের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে। এটা কি আত্মহত্যা, না কি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও অন্ধকার গল্প, তা নিয়ে চলছে জোর তদন্ত।
ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপ থানার প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃতা কাকদ্বীপের গান্ধীনগর এলাকার বাসিন্দা, স্থানীয় এক ল’ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়াশোনার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য প্রতিদিনই তিনি যেতেন এক স্থানীয় আইনজীবীর চেম্বারে। সেই আইনজীবীর সঙ্গেই নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাঁর।
বুধবার সকালেও প্রতিদিনের মতোই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণী। কিন্তু রাত নামতেই পরিবারে আসে ভয়াবহ খবর, আইনজীবীর চেম্বারেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ। মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান ঘটনাস্থলে এবং পুলিশে খবর দেন। কাকদ্বীপ থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ব্যাগ এবং তার ভেতর একটি চিঠি, যেটি প্রাথমিকভাবে প্রেমপত্র বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিবারের দাবি, সেই চিঠিতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই তরুণীর সঙ্গে আইনজীবীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইঙ্গিত। তাঁদের অভিযোগ, সেই সম্পর্কেই নাকি দেখা দেয় টানাপড়েন, আর সেই কারণেই মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।
পরিবারের পক্ষ থেকে ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কাকদ্বীপ থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে গোটা ঘটনাকে ঘিরে আরও এক বড় প্রশ্ন উঠে এসেছে, যদি আত্মহত্যাই হয়, তাহলে কেন আইনজীবী ঘটনার পর থেকেই পলাতক? পুলিশের সূত্র বলছে, ঘটনার পর থেকে তাঁর খোঁজ মিলছে না। কাকদ্বীপ-সহ আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় চলছে তল্লাশি অভিযান। এদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছে না তদন্তকারীরা। পুলিশ বলছে, রিপোর্ট হাতে এলেই বোঝা যাবে এটি নিছক আত্মহত্যা, নাকি এর পেছনে আরও কোনও বড় কারণ লুকিয়ে আছে।